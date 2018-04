Cosa fare a Verona e provincia durante il weekend dal 20 al 22 aprile 2018

Trascorsi i giorni del Vinitaly, Verona si appresta a vivere un nuovo fine settimana ricchissimo di iniziative: in città fervono i preparativi per il grande appuntamento con il 24° Raduno dell'associazione nazionale Carabinieri che si terrà dal 19 al 22 aprile e culminerà domenica con l'imponente adunata e sfilata in piazza Bra. Sempre il 22 aprile, inoltre, a Verona si svolgerà il 6° Mobility Day che anche in questo caso offrirà ai cittadini la possibilità di sperimentare una mobilità alternativa e sostenibile, oltre che di partecipare alle tante iniziative organizzate appositamente.

Per gli amanti dello sport, domenica 22 aprile l'associazione sportiva Marciatori Mondadori Sporting Club Verona organizza la manifestazione podistica non competitiva, tra i sentieri delle colline e dei parchi della Valpantena, denominata "Sei Ville". Per i più giovani, da segnalare "Buster&Bike", l’iniziativa che mette in sella a una bici tutti i ragazzi appassionati di pallacanestro.

In provincia, da non perdere a San Giovanni Lupatoto il Cucine a Motore Food Truck Festival in programma dal 20 al 22 aprile con degustazioni, area bimbi, spettacoli e musica live. Grande appuntamento nel weekend anche a Bussolengo con il Brewery Festival dedicato alla birra artigianale e al cibo di strada, dove non mancheranno dj-set, concerti e un'area gonfiabili per i bambini. Per tutti i golosi di professione, si segnala invece sulle sponde del lago di Garda la manifestazione dedicata al cibo degli Dei "Chocomalcesine". Sempre sul lago, prenderà il via domenica la manifestazione culinaria "Fish&Chef", mentre nel parco divertimenti più famoso d'Italia a Castelnuovo del Garda proseguirà fino a domenica il "Gardaland Magic Circus".

Da ricordare infine a Borghetto il festival "LIBERAlaMENTE", mostra-mercato dedicata al benessere olistico che si terrà sabato e domenica, presentando proposte di prodotti alimentari, articoli per il benessere e abbigliamento, rigorosamente biologici ed ecologici. Infine, a primavera ormai sbocciata, non poteva mancare il tradizionale appuntamento con la grande manifestazione florovivaistica "Villafranca in Fiore" che ospiterà quest'anno anche una speciale sezione dedicata ai bonsai grazie all'associaizone "Verona Bonsai".

Al Teatro Nuovo è in scena fino al 20 aprile il capolavoro di Dino Buzzati, nell’adattamento teatrale e la regia di Paolo Valerio, "Il deserto dei tartari". In occasione della Shakespeare Week, cinque giornate di eventi dal 21 al 25 aprile, sono in programma a Verona rappresentazioni teatrali, visite guidate, passeggiate, laboratori per bambini, mercato dell’artigianato, ma anche aperitivi in musica e cene a tema.

Al Teatro Camploy giovedì e venerdì va in scena lo spettacolo "Romeo e Giulietta", mentre sabato e domenica è in programma la commedia "Mogli e buoi". Torna inoltre sabato sera l'appuntamento "al buio" con il Teatro clandestino di Fucina Culturale Machiavelli: nessuna certezza, tante sorprese assicurate! Da ricordare infine l'appuntamento di domenica 22 aprile al Teatro Nuovo: in scena il flamenco e la danza spagnola con i più talentuosi solisti contemporanei del genere.

Il CEDAC in occasione dell'inaugurazione dei nuovi spazi sabato 21 aprile 2018 presso il Magazzino 1 a Verona, ha allestito la mostra documentale dedicata ai 250 anni della storia del circo. Domenica 22 aprile 2018, in occasione del Mobility Day, viene offerta una magnifica occasione per scoprire, con sguardo inedito, alcune collezioni poco note dei Musei Civici della città di Verona: un viaggio dietro le quinte del nuovo Sistema Museale in compagnia dei conservatori. In programma ci sono visite a Castelvecchio, al Museo degli Affreschi e al Museo di Storia Naturale.

Al Palazzo AMO si avvia verso la sua conclusione, fissata per domenica, l'esposizione dedicata all'artista colombiano Fernando Botero, il quale peraltro ha appena compiuto gli anni proprio il 19 aprile. Ultimi giorni a disposizione anche per visitare la grande mostra, sempre presso Amo - Arena Museo Opera, "I love LEGO" dedicata a tutti gli appassionati dei mattoncini più famosi al mondo.

Nell'ambito del Festival Biblico con il suo articolato cartellone, la rassegna dedicata alle Sacre scritture propone tra le anteprime, dal 20 aprile al 6 maggio, la mostra itinerante "Giotto. La Cappella degli Scrovegni" visibile presso la Chiesa di San Pietro in Archivolto. Sabato 21 aprile, inoltre, presso Sala Birolli inaugura "La mano. Fotografia, pittura, incisione, poesia" nuova mostra ideata e curata da Federico Martinelli dell’Associazione Culturale Quinta Parete di Verona.

Appuntamenti da non perdere nel weekend alle Cantine de l'Arena: venerdì 20 aprile spazio al blues, lounge, jazz, funk, soul e tanto vintage con Sam Paglia, l’organo Hammond italiano più originale e riconoscibile. Domenica 22 aprile torna invece per l’aperitivo domenicale il sound fresco e moderno del chitarrista-compositore Frè Monti.

Grandi concerti in programma anche al Cohen Verona: venerdì 20 aprile salirà sul palco il Ben Ales Trio, mentre sabato sera sarà la volta del talentuoso cantautore e polistrumentista romano The Niro. Da segnalare inoltre nel pomeriggio di domenica per la rassegna "I concerti di Castelvecchio", l'appuntamento con il Francesca Bertazzo Hart Quintet. Per tutti i nottambuli, infine, da non perdere venerdì sera la festicciola "Sottocassa" al Colorificio Kroen organizzata in collaborazione con Officina Fotonica.

Per la rassegna dedicata al cinema spagnolo, è in programma venerdì sera presso l'Alcione il film Cerca de tu casa di Eduard Cortés.

François Ozon delizia il suo pubblico di adepti con un nuovo gioiellino ricco di umorismo, semi-seria psicanalisi e colto citazionismo cinematografico, finalmente in sala anche in Italia dal 19 aprile: L'amant double, o come è stato malamente tradotto in italiano Doppio amore. Tra le novità nei cinema anche il film Escobar - Il fascino del male con protagonisti Javier Bardem e Penélope Cruz.

Per quanto riguarda il cinema italiano e (quasi) italiano, nella spasmodica attesa di Loro - 1 ultima opera del Premio Oscar Paolo Sorrentino ispirato alla figura di Silvio Berlusconi in uscita il 24 aprile, potete sempre scegliere di provare a consolarvi nel weekend con Il mio nome è Thomas diretto e interpretato da Terence Hill, oppure con Il tuttofare che vede protagonista Sergio Castellito.