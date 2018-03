Cosa fare a Verona e provincia durante il weekend dal 2 al 4 marzo 2018

Primo weekend del mese di marzo che come sempre vede il ritorno nel quartiere di San Zeno dell'imperdibile mercatino vintage Verona Antiquaria nella giornata di domenica 4 marzo. Da non perdere anche l'iniziativa "Turista nella mia città" che propone sei visite guidate di un'ora in tutti i musei civici di Verona con ingresso al prezzo di solo un euro.

Prenderà il via venerdì la lunga manifestazione "Ottomarzo. Femminile plurale 2018" che proseguirà fino al 22 aprile: qui è possibile consultare il programma completo. Per gli amanti dei tatuaggi e del body painting, assolutamente da non perdere in Fiera la grande manifestazione "Passion Art Tattoo" che siterrà dal 3 al 4 marzo.

A San Giovanni Lupatoto proseguono le serate di divertimento ed acrobazie con l'American Circus, mentre a Negrar fa il suo ritorno presso Villa Mosconi Bertani l'evento dedicato a tutti i wine lovers "Vetrina dell'Amarone".

Sul palco del Teatro Nuovo di Verona fino al 2 marzo 2018 per la rassegna Divertiamoci a Teatro, va in scena lo spettacolo "Due" con Roul Bova e Chiara Francini. Il 3 e 4 marzo al Teatro Camploy è invece in programma la commedia di Carlo Goldoni "I Rusteghi". Da non perdere anche le numerose attività proposte nel nuovo spazio culturale Modus, mentre sabato 3 marzo presso Fucina Culturale Machiavelli è in programma lo spettacolo di danza contemporanea "E ora? È ora" della compagnia veronese MuZo Dance Theatre. A proposito di danza, è di scena venerdì sera al Camploy lo spettacolo "La scortecata", tratto da "Lo cunto de li cunti" di Giambattista Basile.

Per la provincia, da segnalare al Teatro Astra di San Giovanni Lupatoto lo spettacolo "Così è, se vi pare" dall'opera di Pirandello in programma venerdì sera. Infine, a San Martino Buon Albergo sabato 3 marzo è in cartellone al Teatro Peroni lo spettacolo di Antonella Questa "Un sacchetto d'amore".

Tra le novità della settimana, da segnalare la mostra fotografica presso la Biblioteca Frinzi di Verona "Con gli occhi di Medici senza Frontiere". Inaugura inoltre sabato 3 marzo alla Galleria d'Arte La Meridiana la personale di Marzia Sacchiero "Trucioli di attimi colorati".

Al Palazzo della Gran Guardia prosegue la mostra multimediale "Van Gogh Alive - The Experience", mentre al Palazzo AMO è visitabile fino al 22 aprile l'esposizione dedicata a Fernando Botero. Allestita all'interno della Biblioteca Capitolare, da non perdere inoltre la mostra "Verona al tempo di Ursicino".

Al Museo di Castelvecchio è poi allestita l'esposizione "Il segno dell'Ottocento. Disegno italiano a Verona", mentre al Museo di Storia Naturale si può visitare la mostra fotografica "Little Giants" di Marcel Clemens.

Sabato 3 marzo al Teatro Ristori si tiene il sesto concerto della Stagione Concertistica 2017 – 2018: un progetto unico e in esclusiva con protagonisti d’eccezione: l’Orchestra Des Champ-Elysées di Parigi diretta da Philippe Herreweghe per un programma interamente dedicato a Robert Schumann, eseguito peraltro su strumenti originali dell’epoca. Domenica 4 marzo torna inoltre al Teatro Filarmonico di Verona uno dei grandi capolavori del compositore Giacomo Puccini, l'opera "Manon Lescaut".

Alle Cantine de l'Arena venerdì sera s'incontrano il cinema e la musica, con le più belle colonne sonore di sempre proposte dalla band Movie Project. Per l'aperitivo domenicale verrà invece dato spazio al Teaspoon 4et. Il 3 marzo da non perdere al Colorificio Kroen il concerto della punk-rock band tutta la femminile The Tomboys ザ・トムボーイズ per la prima volta live in Italia.

Weekend come sempre ricco di musica anche al Cohen Verona, dove venerdì sera è in arrivo un compositore e chitarrista d'eccezione come Egle Sommacal. Evento tutto al femminile invece sabato 3 marzo, quando sul palco del Cohen saliranno le Kalahysteri. Da segnalare infine in Gran Guardia il concerto di Morgan e dei Megahertz in programma sabato per la festa di chiusura della campagna elettorale del movimento politico 10 Volte Meglio.

Si chiude Venerdì 2 marzo al cinema Alcione la rassegna "Il Cinema che Conta", format de Il Piacere degli Occhi organizzato dal Verona Film Festival con la proiezione del film The Childhood of a Leader, esordio alla regia dell'attore Brady Corbet e terza opera dedicata all'attore Robert Pattinson.

Tra le nuove uscite in sala, assolutamente da non perdere il nuovo film di Roman Polanski Quello che non so di lei con Emmanuel Seigner ed Eva Green nel cast; da segnalare anche il thriller diretto da Francis Lawrence Red Sparrow.