Cosa fare a Verona e provincia durante il weekend dal 2 al 4 febbraio 2018

Si terrà in Gran Guardia durante l'intero primo weekend di febbraio la nuova edizione di Anteprima Amarone che festeggia quest'anno il 50° della DOC Valpolicella. Sabato e domenica all''ex Arsenale si svolgerà invece Verona Sposi, la tradizionale fiera del matrimonio che ospiterà circa una settantina di aziende del settore Wedding. Nel frattempo proseguirà fino al 3 febbraio presso Veronafiere la 113^ edizione di Fieragricola.

Domenica 4 febbraio da segnalare nel quartiere Indipendeza a Santa Lucia e Golosine la sfilata di Carnevale in partenza dalle ore 14. Sempre domenica, inoltre, da non perdere la nuova edizione di Verona Antiquaria, il tradizionale mercatino vintage corredato da eventi musicali e spettacoli imperdibili che si svolge nel quartiere di San Zeno.

Il Carnevale si avvicina sempre più e non mancano anche in provincia numerosi appuntamenti con le coloratissime sfilate di maschere. Qui è possibile trovare l'elenco degli appuntamenti previsti nei vari Comuni veronesi per sabato 3 e domenica 4 febbraio.

Eros Pagni è in scena al Teatro Nuovo fino a domenica 4 febbraio con lo spettacolo "Sei personaggi in cerca d'autore" tratto da Pirandello. Al Teatro Camploy è in programma il 2 febbraio "La paranza dei bambini" dall'omonimo libro di Roberto Saviano, mentre sabato e domenica toccherà allo spettacolo "That's not amore". Il Teatro Laboratorio all'ex Arsenale, sabato e domenica, ospita il debutto della nuova produzione "Mezzanotte per amar". Venerdì sera, invece, al Teatro Ristori andrà in scena la compagnia SlowMachine con "Lo zoo di vetro" dall'opera di Tennesee Williams.

Sempre in città, presso il nuovo spazio culturale Modus, da ricordare il 3 febbraio l'appuntamento con "Isabel Green" di Teatro Atir, ispirato al saggio del filosofo sudcoreano Byung-Chul Han "La società della stanchezza". Infine, è in programma domenica 4 febbraio presso il Teatro Filarmonico l'avvio della Stagione Lirica di Fondazione Arena con l'opera di Giuseppe Verdi "Otello" che torna in cartellone a distanza di circa trent'anni dall'ultima rappresentazione.

In provincia, da ricordare a Sommacampagna presso l'auditorium Mirella Urbani, venerdì 2 febbraio, la rappresentazione del capolavoro di Goldoni "La bottega del caffé".

Si rinnova come ogni prima domenica del mese anche il 4 febbraio la possibilità di visitare i musei civici al costo di un solo euro. Per l'occasione è in programma l'iniziativa "Turista nella mia città" che offre la possibilità di partecipare a sei visite guidate della durata di un'ora in altrettanti musei cittadini.

Al Palazzo della Gran Guardia è stata prolungata fino al 2 aprile la mostra multimediale "Van Gogh Alive - The Experience", mentre il Palazzo AMO ospiterà fino al 25 febbraio l'esposizione dedicata a Fernando Botero, oltre alla speciale mostra "I love LEGO". Prosegue inoltre anche l'esposizione "Il segno dell'Ottocento. Disegno italiano a Verona" al Museo di Castelvecchio, mentre al Museo di Storia Naturale è allestita la mostra fotografica "Little Giants" di Marcel Clemens.

Tra le novità della settimana, da segnalare presso il Museo Africano la mostra fotografica "Magia e Medicina: malattia, grazia e cura in Africa" che inaugurerà venerdì 2 febbraio.

Novità dedicata alla musica classica in arrivo per venerdì, presso la locanda Speziale dove si terrà uno speciale aperitivo musicale dedicato a Franz Schubert (che nasceva il 31 gennaio di due secoli fa più o meno).

Sul palco del Colorificio Kroen venerdì sera saliranno The Legendary Kid Combo, mentre sabato 3 febbraio è atteso Taiwan Mc, già frontman dei Chinese Man, che torna in Italia per presentare il suo primo album "Cool & Deadly".

Alle Cantine de l'Arena, venerdì 2 febbraio verrà dato spazio all'Ale Fusco 4et, mentre per l'aperitivo domenicale ad intrattenere il pubblico ci sarà il pop acustico dei Five to Ten.

Due appuntamenti da non perdere anche al Cohen Verona questo fine settimana: venerdì sera tocca alla cantautrice Odette di Maio, mentre sabato 3 febbraio sarà la volta dell'americano Owen Ross.

Prenderà il via venerdì 2 febbraio, al cinema Alcione, la nuova rassegna "Il piacere degli occhi: il cinema che conta". La prima visione sarà Paradise, l'ultimo capolavoro del maestro Andrey Konchalovskiy, premiato alla Mostra del cinema di Venezia nel 2016.

Tra le novità in sala, da segnalare il ritorno di Steven Spielberg che racconta la complessa vicenda legata alla pubblicazione negli Usa dei cosiddetti "Pentagon papers" nel film The Post con tra i protagonisti Meryl Streep e Tom Hanks. Esce inoltre Io sono tornato di Luca Miniero con Massimo Popolizio nei panni di Mussolini: film ibrido nei toni e nello stile che mescola fiction e attività documentaristica, immaginando un fantomatico ritorne del Duce nell'Italia dei nostri giorni.