Cosa fare a Verona e provincia durante il weekend dal 19 al 21 gennaio

Saranno quattro giorni all'insegna dei motori a Veronafiere con una speciale decima edizione del Motor Bike Expo che ogni anno richiama in città migliaia di appassionati: da giovedì 18 gennaio fino a domenica ci saranno ben 700 espositori presso gli otto padiglioni della Fiera ed oltre 60 eventi nelle aree riservate agli spettacoli, con gare ed entusiasmanti esibizioni da non perdere.

A Verona si respira anche già l'aria del Carnevale e proprio domenica 21 gennaio si terrà la votazione ufficiale in piazza San Zeno del nuovo Papà del Gnoco in vista del 488° Bacanal. E a proposito di Carnevale, si terrà sabato 20 gennaio a Madonna di Dossobuono una sfilata di maschere, corpo bandistico e majorettes con partenza alle ore 14 dal campo di calcio parrocchiale di via Mantovana.

Per tutti gli appassionati lettori, da segnalare il gradito ritorno, sabato 20 gennaio in Biblioteca civica, del Mercatino del libro usato che consentirà a chi lo vorrà di acquistare ad un prezzo simbolico libri sia per adulti che per bambini. Per quanto riguarda la provincia, è infine da ricordare la 43^ edizione della Montefortiana, tradizionale corsa podistica che si terrà a Monteforte d'Alpone sabato 20 e domenica 21 gennaio ospitando migliaia di runners.

Al Teatro Nuovo di Verona è in scena fino al 21 gennaio lo spettacolo "Giocando con Orlando - Assolo" con Stefano Accorsi. Il Teatro Camploy ospita invece venerdì sera in anteprima assoluta il nuovo spettacolo di Alberto Rizzi "Magari faccio un salto" con protagonista Chiara Mascalzoni. Nel teatro di via Cantarane sabato e domenica andrà invece in scena la Compagnia Verbavolant con "Le barufe en famegia". Appuntamento con la Prosa anche al Teatro Ristori dove il 20 gennaio è in programma "La vita ferma: sguardi sul dolore del ricordo".

Dal 19 al 21 gennaio presso Fucina Culturale Machiavelli è invece in cartellone lo spettacolo "Karmafulminien" proposto dalla compagnia Generazione Disagio. Infine da ricordare in Fonderia Aperta Teatro l'appuntamento con Giorgio Montanini e il suo dissacrante spettacolo "Nemico Pubblico".

In provincia, da segnalare per la rassegna Teatro Sold-Out a Sommacampagna "Don Chischotte" venerdì 19 gennaio, mentre sabato sera al Teatro Dim di Castelnuovo del Garda andrà in scena Marta Cuscunà con "La semplicità ingannata".

Con 24 foto, corredate dai disegni dei progetti comunali e dalla documentazione amministrativa, sala Birolli ospiterà dal 19 al 31 gennaio (inaugurazione sabato), la mostra fotografica ad ingresso gratuito "Verona in cantiere. Gli scatti fotografici dello Studio Oppi". Ha inaugurato inoltre la scorsa settimana la mostra "Trasmutazioni", che presenta le originali creazioni artistiche di Roberto Oliva con ingresso libero al Palazzo della Gran Guardia di Verona.

Prosegue nel frattempo anche l'esposizione "Il segno dell'Ottocento. Disegno italiano a Verona" al Museo di Castelvecchio, mentre al Museo di Storia Naturale è allestita la mostra fotografica "Little Giants" di Marcel Clemens e alla Galleria d’Arte Moderna la mostra "Il mio corpo nel tempo. Lüthi, Ontani, Opalka". Al Palazzo della Gran Guardia è visitabile invece fino al 28 gennaio la mostra multimediale "Van Gogh Alive - The Experience", mentre il Palazzo AMO ospita l'esposizione dedicata a Fernando Botero, oltre alla speciale mostra "I love LEGO".

Da segnalare anche la personale dell'artista veronese Pia Gazzola "Sorvolo" presso la galleria Studio la Città, oltre alla mostra fotografica itinerante "Istria. Tragedia italiana del '900" allestita presso Palazzo Barbieri. Da ricordare infine alla Libreria la Feltrinelli l'esposizione delle tavole a fumetti di Reinhard Kleist che raccontano la vita del grande artista Nick Cave.

Grande appuntamento venerdì sera al Teatro Ristori con il quarto concerto della stagione che vedrà protagonista l'ensemble vocale più acclamato al mondo: gli Swingle Singers, oggi The Swingles. Per gli amanti del jazz, da segnalare al Due Torri Hotel di Verona il concerto dell'Off Broadway Trio sempre il 19 gennaio. Alle Cantine de l'Arena venerdì serà toccherà alla Andy Pitt Band, mentre per l'aperitivo musicale di domenica sarà la volta del Soul Katch Trio.

Fine settimana di concerti importanti anche al Cohen Verona, dove venerdì sera si terrà il live dell'artista internazionale Thom Chacon. Sabato sul palco del locale di via Scarsellini saliranno Cesare Carugi e Leo Ceccanti, mentre domenica, in orario aperitivo, toccherà al duo pianoforte e sax tenore composto da Elena Bruk e Riccardo Barbesi.

Sabato 20 gennaio dalle ore 16.30, in Gran Guardia, si terrà la proiezione integrale della trilogia gotica di Luca Caserta "Lo specchio e il suo corpo". A seguire, incontro con il regista e il cast. L’evento è ad ingresso gratuito. In occasione del pomeriggio di proiezioni, si terrà la première ufficiale di L’altra faccia della luna, capitolo conclusivo della trilogia, scritto con Adamo Dagradi e girato con sola luce naturale nel Vajo Borago di Avesa.

Tra le novità in sala, da segnalare Ella & John - The Leisure Seeker il primo film in lingua inglese diretto da Paolo Virzi con protagonisti Helen Mirren e Donald Sutherland. È inoltre in uscita il film storico L'ora più buia di Joe Wright con Gary Oldman nei panni di Winston Churchill. Per chi ha amato i tormentoni video/musicali dello youtuber Fabio Rovazzi, da questa settimana potrà ritrovarlo anche al cinema per il suo esordio sul grande schermo nel film Il vegetale.