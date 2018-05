Cosa fare a Verona e provincia durante il weekend dal 18 al 20 maggio 2018

Davvero numerosi gli appuntamenti nel Veronese durante il fine settimana: in città fervono i preparativi per i quattro giorni di celebrazione del Patrono di Verona San Zeno che si terranno dal 18 al 21 maggio. Da venerdì a domenica è inoltre in programma a Corte Molon la 14^ edizione della Festa Salentina, tra musica, balli e specialità enogastronomiche tutte da gustare. Veronafiere ospita invece sabato e domenica Vapitaly, la più importante fiera internazionale dedicata al vaping e alle e-cigarettes.

Da non perdere anche l'appuntamento con la grande festa "Porto Maggio" al via venerdì nei pressi del porto San Pancrazio, così come è da ricordare l'evento dedicato in particolare ai bambini e alle famiglie "Bimbo Day" che si terrà nel weekend al Parco San Giacomo di Borgo Roma. Per tutti gli sportivi, da segnalare il 20 maggio il ritorno della tradizionale corsa podistica "Straverona", mentre per chi volesse trascorrere una domenica di riposo all'aria aperta tra musica, stand gastronomici e oggettistica vintage, il luogo giusto potrebbe essere il Sunday Market al Giarol Grande promosso dall'associazione River.

Per quanto riguarda la provincia, da segnalare senz'altro a Soave la grande Festa Medievale che si terrà dal 18 al 20 maggio, così come l'avvio a Colognola ai Colli della tradizionale Sagra dei Bisi giunta quest'anno alla sua 62^ edizione. Da venerdì sera, inoltre, saranno protagonisti anche a San Martino Buon Albergo i sapori e le tradizioni pugliesi con la 7^ edizione di Salento in Festa, mentre spostandosi verso il lago è da ricordare a Cavaion Veronese la 50^ Festa degli Asparagi, così come anche l'evento Street Wine Garda in programma nel weekend sul lungolago Regina Adelaide.

Al Teatro Camploy sarà la nobile disciplina artistica della danza, connubio perfetto tra sport e cultura, la protagonista dello spettacolo "Dedicato alla danza", in scena sabato 19 maggio.

Sempre sabato sera, in programma al Forte del Chievo il terzo appuntamento con "Comedy Saturday", la rassegna dell’Associazione SDV dedicata alla stand up comedy, dove la satira la fa da padrona. Scanzonata ed irriverente sarà sul palco la più giovane monologhista comica del panorama italiano: Sofia Gottardi.

Domenica 20 maggio torna al Teatro Filarmonico, dopo diciotto anni di assenza, "Salome", atto unico di Richard Strauss dalla pièce di Oscar Wilde, considerato il primo grande capolavoro musicale del Novecento europeo.

Grande appuntamento sabato 19 maggio anche a Verona con la Notte Europea dei Musei: in programma dalle ore 20 fino all’1 di notte ingressi e tante attività gratuite. Alla speciale iniziativa aderiscono il museo degli Affreschi "G. B. Cavalcaselle" alla Tomba di Giulietta, il Museo Lapidario Maffeiano, il Museo di Storia Naturale e la Galleria d'Arte Moderna Achille Forti - Palazzo della Ragione.

Prosegue inoltre nell'atrio al primo piano di Palazzo Barbieri la mostra del concorso fotografico "Perdersi a Verona": in esposizione le 30 fotografie selezionate dalla giuria. Ultimi giorni in Fonderia 20.9 per la mostra fotografica "Nothing is wasted", secondo appuntamento del progetto di ricerca visuale tra cinema e fotografia "Såm", promosso in collaborazione con il Film Festival della Lessinia. Da segnalare infine "Malè e il suo Mozambico", personale dell'artista mozambicano Antonio Malendze detto "Malè" allestita al Museo Africano di Verona.

Proseguono anche nel fine settimana in Arena le grandi serate in compagnia di Jovanotti impegnato in una serie di ben sei concerti dal vivo. Ultimo appuntamento sabato 19 maggio presso Fucina Culturale Machiavelli per la rassegna Paesaggi Sonori con lo spettacolo musicale "Il telefono" di Gian Carlo Menotti.

Sabato sera inoltre alla Fonderia Aperta Teatro di Verona, il cantautore Massimo Coppola presenterà in anteprima live il suo nuovo disco "Cristallino". Domenica 20 maggio il Roof Garden dell’Hotel Corte Ongaro ospiterà una tappa di "The Italian Spring Tour" del cantautore e chitarrista americano Christopher Paul Stelling.

Doppio appuntamento da non perdere anche al Cohen Verona durante il weekend: si comincia venerdì sera con il concerto del cantautore statunitense John Statz, mentre sabato sarà la volta del quartetto Blue 4 Green.

Per la rassegna in Gran Guardia "Pollack & Redford. Destini incrociati" sabato 19 maggio verranno proiettati alle 16.30 il film Out Of Africa e alle ore 21.00 Jeremiah Johnson.

Tra i più interessanti cineasti italiani contemporanei, Matteo Garrone torna alle (sue) origini con Dogman, un film presentato in questi giorni al Festival di Cannes (in lizza per la Palma d'Oro) e ispirato a un fatto di cronaca che vide protagonista a Roma nel 1956 il cosiddetto "canaro della Magliana": assolutamente da non perdere.