Cosa fare a Verona e provincia durante il weekend dal 18 al 20 gennaio

Città in fermento per il grande appuntamento dedicato a tutti gli amanti dei motori, a due o quattro ruote: a Veronafiere fino a domenica 20 gennaio è infatti in programma l'11^ edizione del Motor Bike Expo. Sempre domenica, per gli appassionati di musica e storia, da non perdere l'escursione guidata sulle tracce del grande compositore "Mozart nella Verona del '700".

In provincia da segnalare il ritorno dal 19 al 20 gennaio della tradizionale gara podistica "Montefortiana" che quest'anno giunge alla sua 44^ edizione. Come ogni anno, inoltre, domenica 20 gennaio si terrà a San Pietro in Cariano, presso il bar "Al Ponte", il 32° Premio del Cotechino con degustazione libera per tutti.

Al Teatro Santissima Trinità va in scena sabato 19 e domenica 20 gennaio lo spettacolo "Tredici a tavola" di Marc-Gilbert Sauvajon, per la regia di Mirko Segalina. Ambra Angiolini e Matteo Cremon saranno invece protagonisti fino al 20 gennaio sul palco del Teatro Nuovo per "La guerra dei Roses" di Warren Adler. Ritorna dal 17 al 19 gennaio presso il Teatro Laboratorio di Verona lo spettacolo "Oggi è Otello" diretto e interpretato da Isabella Caserta e Francesco Laruffa. Da venerdì è invece in cartellone presso Modus lo spettacolo "Molto piacere", mentre al Teatro Stimate andrà in scena "Riccardo Perso" realizzato da Ippogrifo Produzioni.

Grandi appuntamenti anche in provincia: venerdì sera al Teatro Astra di San Giovanni Lupatoto faranno il loro imperdibile ritorno insieme sulle scene Massimo Lopez e Tullio Solenghi, per una serata tutta da vivere. Sabato sera, invece, al Teatro Dim di Castelnuovo del Garda è in arrivo Rita Pelusio con il suo spettacolo "Urlando Furiosa".

Presso Studio la Città è visitabile "no place like home", una mostra collettiva che vede esposti i lavori di Brian Alfred, Vincenzo Castella, Igor Eškinja, Anna Galtarossa, Alberto Garutti, Daniel González, Tracey Snelling e Hema Upadhyay. Al Museo Archeologico al Teatro Romano è allestita l'esposizione "Bellezza e cura del corpo nell'antichità".

Il tema della maternità nell'arte italiana tra Otto e Novecento, è invece al centro della mostra "L’amore materno alle origini della pittura moderna, da Previati a Boccioni", visitabile sempre a Verona negli spazi della Galleria d’Arte Moderna Achille Forti. È inoltre visibile anche nel fine settimana, presso il museo di Castelvecchio nella sala Boggian, la mostra dal titolo "Bottega, Scuola, Accademia. La pittura a Verona dal 1570 alla peste del 1630".

Venerdì 18 gennaio riprende la rassegna "Jazz" del Teatro Ristori: Enrico Rava in concerto con Matthew Herbert e Giovanni Guidi per un imperdibile connubio tra jazz ed elettronica. Serata afro-jazz invece, sempre venerdì, presso Fucina Culturale Machiavelli, dove salirà sul palco il polistrumentista senegalese Elhzo. Sabato sarà invece l'orchestra di casa a intraprendere un lungo viaggio nel tempo e tra i generi musicali, da Schubert alla musica hard-rock degli Iron Maiden.

Grandi appuntamenti anche alle Cantine de l'Arena: venerdì 18 gennaio il blues di Chicago e il Texas blues saranno i protagonisti indiscussi con la musica dei Fog Eaters. Domenica 20 gennaio, invece, spazio a Frank Martino Disorgan Trio, un “classico” organ trio in cui gli aspetti acustici e quelli elettronici si scambiano continuamente di ruolo. Live da non perdere anche al Colorificio Kroen: venerdì sera Ottone Pesante e O'Ciucciariello in concerto, mentre sabato saliranno sul palco The Hot Teapots.

Al Cohen Verona venerdì sera sarà protagonista la cantautrice Simona Norato che presenterà il suo ultimo disco "Orde di brave figlie", mentre sabato sarà la volta della Chiara Giacobbe Chamber Folk Band. Per l'appuntamento domenicale a base di jazz, invece, sul palco del Cohen salirà il Sabrina Gagliano Trio.

Tra le nuove uscite in sala, segnaliamo il film biografico Maria Regina di Scozia con protagoniste Margot Robbie e Saoirse Ronan, ma anche Glass, thriller fantascentifico diretto da M. Night Shyamalan con protagonisti James McAvoy, Bruce Willis, Anya Taylor-Joy e Samuel L. Jackson.