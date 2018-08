Cosa fare a Verona e provincia durante il weekend dal 17 al 19 agosto 2018

A Purano è in programma sabato 18 e domenica 19 agosto la 4^ edizione di "Valpolicella Busker" tra imperdibili live acustici e tantissime performance di artisti di strada.

Sempre in provincia, da segnalare la Sagra dell'anguria a Bure che proseguirà anche durante questo fine settimana. A Grezzana località Azzago, inoltre, entra nel vivo la Festa Grande di Santa Viola con un ricchissimo programma di eventi tutto da scoprire.

Spostandosi sul lago, invece, troviamo nel weekend e fino al 20 agosto l'Antica Sagra di San Bernardo, allestita nello spazio circostante la Chiesetta dedicata al Santo nel Comune di Garda.

PTDC - 30 Second Promo from paultaylordancecompany on Vimeo.

In occasione dell'Estate teatrale veronese, al Teatro Romano va in scena per due serate (17 e il 18 agosto), la Paul Taylor Dance Company.

Per quanto riguarda la rassegna Teatro nei Cortili a Verona, presso l'ex Arsenale nel weekend la Compagnia Giorgio Totola è in scena con la commedia "Tonin Bellagrazia" di Carlo Goldoni. Al Chostro di Sant'Eufemia fino al 18 agosto la compagnia Gino Franzi presenta "Il re dei topi" di Alberto Rizzi, mentre al Chiostro di Santa Maria in Organo fino a domenica protagonista la compagnia Zeropuntoit con lo spettacolo "In quattro e quattr'otto (chi è quello di troppo?)" di Andrea Girardi.

In provincia, da segnalare al castello scaligero di Villafranca la chiusura della manifestazione "Teatro sotto le stelle" con l'appuntamento del 19 agosto: "Gnomo Nasone", una celebre favola tedesca, per la regia di Raffaello Malesci, che saprà deliziare anche gli spettatori più piccoli.

In Feltrinelli è visibile la mostra "Sevilla 1930": un viaggio fotografico che racconta la nuova produzione di "Carmen" di Georges Bizet che ha inaugurato il Festival lirico 2018 all’Arena di Verona. La galleria veronese Studio la Città propone l'esposizione "Senza Tema. Carta / Paper", una collettiva tutta dedicata alla produzione su carta di 65 artisti internazionali.

A Porta Nuova è sempre aperto fino ad ottobre il Museo della Radio, mentre fino a settembre al Museo Archeologico al Teatro Romano è allestita la mostra "Le misure dei Romani". Nell'ambito delle visite guidate estive nei musei civici "Tesori da riscoprire", sabato 18 agosto sarà possibile esplorare il meraviglioso Museo di Castelvecchio.

In provincia, a Peschiera del Garda nella Palazzina Storica sono esposte diverse d'arte contemporanea nell'ambito dell'esposizione "Rockstar dell'Arte". Infine, a Valeggio sul Mincio, il Parco Giardino Sigurtà si mostra in tutta la sua storia con le foto de "Il parco da ieri e oggi".

L’Ossario di Custoza, infine, celebra anche domenica 19 agosto la bandiera italiana proponendo visite guidate speciali dal titolo "Italia, tricolore", in occasione della mostra temporanea presente nell’ex casa del Custode "La Lapide di Oliosi. Per i salvatori della Bandiera".

Torna la musica lirica nel weekend in Arena a Verona con la rappresentazione de "Il barbiere di Siviglia" venerdì 17 agosto, mentre la sera seguente sarà la volta del "Nabucco" di Giuseppe Verdi, infine domenica sera nuova imperdibile replica di "Aida".

Nell'ambito della rassegna culturale FAI l'estate al Lazzaretto, da segnalare sabato 18 agosto lo spettacolo musicale "Moon & River" con protagonisti il Duo Varbondei e Sorelle Brizzi.

Tra le nuove uscite nelle sale cinematografiche di Verona, segnaliamo il thriller fantascentifico Darkest Minds di Jennifer Yuh, oltre alla commedia di Jon M. Chu Crazy & Rich e al film drammatico/sentmentale di Baltasar Kormákur Resta con me.