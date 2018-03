Cosa fare a Verona e provincia durante il weekend dal 16 al 18 marzo 2018

Si terrà da giovedì 15 a domenica 18 marzo presso l’Arsenale di Verona la terza edizione della grande Festa di San Patrizio: quattro giorni di divertimento assicurato con ingresso libero, caratterizzati da musica live, incontri culturali, cibo e tante altre attività da scoprire.

Per quanto riguarda l'enogastronomia tipica, da non perdere a Quinzano la seconda edizione della Festa dell'Olio Città di Verona e della Patata della Lessinia che si terrà sabato e domenica ospitando oltre sessanta produttori locali. Per tutti gli amanti del modellismo, è in programma il 17 e il 18 marzo a Veronafiere la 14^ edizione del Model Expo Italy con circa 700 eventi in programma e una speciale area dedicata ai LEGO®.

Per quanto riguarda la provincia, da segnalare l'appuntamento con le guide di equipENatura che organizzano domenica 18 marzo, in occasione del tipico mercatino dell’antiquariato di Soave, un’escursione nei vigneti, oliveti e sulle tipiche colline della zona. Nella giornata di sabato 18 marzo, invece, da non perdere la ciaspolata "apericena" in alta Lessinia con musica in malga (tragitto da Fittanze a Malga Lessinia).

Al Teatro Nuovo di Verona è in scena fino a domenica 18 marzo lo spettacolo "Delitto / Castigo" con Luigi Lo Cascio e Sergio Rubini. Sabato e domenica al Teatro Camploy è invece in programma "Colazione da Occhiobello (anche da asporto)", mentre venerdì sera al Teatro Laboratorio si terrà lo spettacolo "La conquista della felicità".

In provincia, da segnalare venerdì sera al Teatro Astra di San Giovanni "C'era una volta il calcio", mentre al Teatro Salieri di Legnago verrà dato spazio alla danza con il Junior Balletto di Toscana impegnato nello spettacolo "Bella Addormentata". Infine da ricordare l'appuntamento sabato 18 marzo al Palazzetto dello Sport di Villafranca con il nuovo show di Beppe Grillo "Insomnia".

I bozzetti e le creazioni tessili degli studenti veronesi di moda protagonisti in Sala Birolli per la mostra "Kitsch & Chich" che inaugurerà sabato 17 marzo. Al Palazzo della Gran Guardia prosegue la mostra multimediale "Van Gogh Alive - The Experience", mentre al Palazzo AMO è visitabile fino al 22 aprile l'esposizione dedicata a Fernando Botero. Da non perdere inoltre la mostra "Verona al tempo di Ursicino" allestita all'interno della Biblioteca Capitolare.

Al Museo di Castelvecchio è presente l'esposizione "Il segno dell'Ottocento. Disegno italiano a Verona", mentre al Museo di Storia Naturale si può visitare la mostra fotografica "Little Giants" di Marcel Clemens. Presso la galleria Studio la Città sono visibili l'esposizione "Risonanze – Roberto Pugliese e David Leverett", a cura di Valerio Dehò, e la personale dedicata all'artista argentina Marcela Cernadas - Cenacolo.

Sesto Quatrini dirige per la prima volta l’Orchestra e il Coro dell’Arena di Verona preparato da Vito Lombardi, con solisti il clarinettista Giampiero Sobrino e il baritono Boris Statsenko per il 3° Concerto della Stagione Sinfonica di Fondazione Arena venerdì 16 marzo e sabato 17 marzo al Teatro Filarmonico di Verona. Al Teatro Ristori, venerdì sera, è in programma "Donne e musica", un concerto interamente dedicato alle donne nell'ambito delle tante iniziative della manifestazione "Ottomarzo. Femminile, plurale".

Sabato 17 marzo ricomincia la stagione di musica "PaesaggiSonori" di Fucina Culturale Machiavelli, con il concerto "Hey, Mrs. Stein" che mette in scena il salotto parigino di Gertrude Stein, un vero viaggio musicale nella Parigi degli anni '20. Venerdì 16 marzo al Cohen Verona si terrà la presentazione del libro e il concerto di Carlo Maver con ingresso libero "Azalaï. Millecinquecento chilometri a piedi nel deserto". Sempre al Cohen, sabato 17 marzo, da segnalare il live del Bifo Combo per un omaggio musicale a Ivano Fossati.

Venerdì 16 marzo per il pubblico delle Cantine de l'Arena verrà presentato live "PM10", il primo album del cantautore Andrea Pimazzoli. Domenica 18 marzo appuntamento in orario aperitivo con le colonne sonore dei più noti film d'animazione giapponesi, magistralmente interpretate dal quartetto Gibli.

Tra le nuove uscite in sala, segnaliamo il film di Fatih Akin Oltre la notte (Auf dem Nichts) con protagonista Diane Kruger premiata miglior attrice al Festival di Cannes. Da ricordare anche Maria Maddalena di Garth Davis con Rooney Mara e Joaquin Phoenix, mentre per il cinema italiano escono al cinema la commedia Il mio uomo perfetto di Lino Sciarrone e Metti la nonna in freezer con protagonisti Fabio De Luigi e Miriam Leone.