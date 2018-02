Cosa fare a Verona e provincia durante il weekend dal 16 al 18 febbraio 2018

Nella settimana di San Valentino la città dell'amore celebra tutte le coppie di innamorati con il tradizionale grande evento Verona in Love che quest'anno presenta numerose novità, arricchendosi di una vasta proposta enogastronomica nell'ambito della manifestazione Dolcemente in Love.

Per tutti gli amanti dello sport, torna domenica 18 febbraio la celebre Gensan Giulietta&Romeo Half Marathon, attesissima gara podistica che attraverserà le vie cittadine. Ma non è finita qui, perché lo stesso giorno prenderà il via anche la nuova 5 Km non competitiva Monument Run che toccherà cinque principali monumenti di Verona tra i quali l'Arena.

In provincia da segnalare a Bussolengo le tante iniziative in programma nel corso della 307^ Fiera di San Valentino che si concluderà il 18 febbraio. Sempre domenica è inoltre in programma nel primo pomeriggio la grande sfilata di Carnevale che attraverserà le vie del centro.

Al Teatro Camploy è in cartellone sabato e domenica lo spettacolo "Nuda proprietà", mentre al Teatro Nuovo è in scena fino al 18 febbraio "Il nome della rosa" tratto dall'omonimo romanzo di Umberto Eco. Non mancano gli appuntamenti nel weekend anche presso il nuovo spazio culturale Modus: qui è possibile consultare il programma completo.

Per quanto riguarda la provincia, venerdì sera all'Auditorium Mirella Urbani di Sommacampagna va in scena "Adamo e Deva" con Vito e Claudia Penoni. Grande appuntamento anche a Legnago presso il Teatro Salieri dove il 16 febbraio saliranno sul palco Le sorelle Marinetti. Infine, da non perdere al Teatro Peroni di San Martino Buon Albergo la versione teatrale di Ippogrifo Produzioni dell'"Iliade" di Alessandro Baricco.

Torna a Castelvecchio il 18 febbraio l'evento "Il giro del museo in 8 domeniche". In occasione di Verona in Love – Dolcemente in Love 2018, che si svolge dal 14 al 18 febbraio 2018, sarà inoltre possibile visitare tutti i siti del sistema dei Musei Civici con ingresso a tariffa ridotta.

In occasione della festa di San Valentino presso lo Spazio Filatelia di Poste Italiane a Verona è stata allestita la mostra "Pene d’amor perdute e ritrovate": in esposizione una selezione di cartoline storiche illustrate, appartenenti alla collezione di Silvano Morando, che illustrano il racconto dell’amore così come era raffigurato negli anni a cavallo della Grande Guerra. Tra le novità della settimana, da segnalare l'inaugurazione sabato 17 febbraio presso Isolo17 Gallery di "Live in the house and it will not fall down", mostra personale di Chiaralice Rizzi e Alessandro Laita.

Al Palazzo della Gran Guardia prosegue la mostra multimediale "Van Gogh Alive - The Experience", mentre al Palazzo AMO è visitabile fino al 22 aprile l'esposizione dedicata a Fernando Botero. Sempre all'Amo prosegue inoltre la mostra "I love LEGO".

Al Museo di Castelvecchio è allestita l'esposizione "Il segno dell'Ottocento. Disegno italiano a Verona", mentre al Museo di Storia Naturale si può visitare la mostra fotografica "Little Giants" di Marcel Clemens.

Al Teatro Filarmonico è in programma venerdì e sabato il secondo concerto della Stagione Sinfonica con il Maestro Antonello Allemandi che dirigerà il coro e l'orchestra della Fondazione Arena, oltre a Sergej Krylov violino solista. E a proposito di violini, Palazzo Camozzini ospiterà sabato "Note d'Amore" con la presenza del giovane virtuoso Lorenzo Meraviglia che suonerà un prezioso Violino Stradivari.

Grande appuntamento al Cohen Verona venerdì sera con il concerto imperdibile di Cesare Malfatti (ex La Crus, Afterhours e The Dining Rooms). Sempre il Cohen, questa volta sabato sera, ospiterà inoltre la cantautrice Charlie. Il 16 febbraio sul palco delle Cantine de l'Arena ci saranno gli Elizabeth Lee's Cozmic Mojo, mentre domenica in orario aperitivo sarà la volta del Gatsby Swing Trio.

Grande evento anche in provincia sabato 17 febbraio, quando all'Area Exp di Cerea farà tappa l'acoustic tour di Gianluca Grignani.

Per la rassegna "Il cinema che conta", venerdì 16 febbraio all'Alcione verrà proiettato il film Good Time, dei Safdie brothers, presentato al Festival di Cannes nel 2017. Sempre venerdì sera da non perdere al Teatro Ristori l'evento "Suonando Chaplin" con la proiezione del film La febbre dell'oro musicato dal vivo.

Altro appuntamento da segnalare, sabato 17 febbraio, la giornata di proiezioni in Gran Guardia dedicata ai gemelli terribili del cinema italiano: Mario e Fabio Garriba.

Due le novità principali della settimana per quel che riguarda le ultime uscite in sala: The Shape of Water per la regia di Guillermo Del Toro e con tra i protagonisti Sally Hawkins e Michael Shannon; infine l'immancabile film di San Valentino firmato Gabriele Muccino A casa tutti bene con un ricco cast che annovera Stefano Accorsi, Carolina Crescentini, Elena Cucci, Tea Falco e Pierfrancesco Favino.