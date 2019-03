Cosa fare a Verona e provincia durante il weekend dal 15 al 17 marzo 2019

Fine settimana ricco d'iniziative nel territorio veronese: all'ex Arsenale di Verona saranno tre giorni di divertimento, ottimo cibo, concerti dal vivo, incontri culturali e birre da favola per la grande Festa di San Patrizio, in programma da venerdì a domenica. Nella giornata del 17 marzo, inoltre, si svolgerà per le vie della frazione di Santa Maria in Stelle la 602^ edizione del Palio del Drappo Verde. Sempre domenica si terrà la passeggiata e visita guidata "Un quartiere e la sua chiesa", tra il quartiere Carega e la chiesa di Sant'Eufemia.

Sabato 16 marzo tutti in piazza a Povegliano Veronese per la prima storica sfilata di carnevale in notturna: 500 figuranti, i carri più belli della provincia e tanto divertimento per piccoli e grandi. Lo stesso giorno, da segnalare inoltre un'imperdibile "Cena coi fantasmi" al Castello di Bevilacqua. Al Parco Giardino Sigurtà di Valeggio sul Mincio da non perdere la grande Corsa di Primavera con accompagnamento musicale country/folk in calendario domenica 17 marzo. Con l'approssimarsi della Festa del Papà, è poi da ricordare la speciale promozione in programma sabato e domenica al Gardaland Sea Life Aquarium con l'ingresso gratuito per tutti i "papà" in compagnia dei loro figlioletti.

Prosegue fino a domenica sul palco del Teatro Nuovo di Verona lo spettacolo "Wiston vs Churchill" con protagonista Giuseppe Battiston. Per la rassegna L'Altro Teatro, venerdì sera al Camploy è in programma "Walter" dei Fratelli Dalla Via. "Noi Robot" è invece il titolo in cartellone al Teatro Laboratorio la sera del 16 marzo. Debutta invece venerdì presso Modus il nuovo spettacolo di Teatro Impiria "Bon Marriage", in programma il pomeriggio di domenica. Per la rassegna di Teatro Amatoriale, al Santissima Trinità è invece in programma sabato e domenica "Il colpo della strega" con la compagnia La Bugia. In provincia da segnalare al Teatro Capitan Bovo di Isola della Scala la commedia "Genitori in affitto".

Nuova imperdibile esposizione temporanea alla Biblioteca Capitolare di Verona sabato e domenica, questa volta dedicata agli antichi codici di astronomia ed astrologia. Fino a domenica, al Palazzo della Gran Guardia, sarà invece visibile la mostra dedicata alla bandiera tricolore italiana in occasione della 158^ Giornata dell'Unità d'Italia. Sono inoltre visitabili presso Studio la Città anche le mostre di Hiroyuki Masuyama, Tracey Snelling e dell'artista cinese Pu Jie. Al Museo Archeologico al Teatro Romano è allestita l'esposizione "Bellezza e cura del corpo nell'antichità", mentre al Museo di Castelvecchio, in sala Boggian, è possibile visitare la mostra dal titolo "Bottega, Scuola, Accademia. La pittura a Verona dal 1570 alla peste del 1630". Negli spazi della Galleria d’Arte Moderna Achille Forti è infine possibile ammirare l'esposizione dal titolo "L’amore materno alle origini della pittura moderna, da Previati a Boccioni".

Venerdì 15 marzo prosegue la rassegna concertistica del Teatro Ristori: sul palco I Virtuosi Italiani e Teofil Milenkovich, giovane e talentuoso violinista vincitore del Premio Salieri 2018. Sempre I Virtuosi Italiani saranno poi protagonisti domenica al Teatro FIlarmonico per il concerto "Le altre stagioni" con il violinista Markus Placci.

Grandi concerti nel weekend alle Cantine de l'Arena: venerdì 15 marzo spazio all'evento "Pistoia Blues Next Generation", importante appuntamento blues in un insolito format con i Terzacorda, The Cabin Fevers e Valerio Sanzotta. Domenica 17 marzo spazio invece alla classe, sonorità soul e feeling intenso del sassofonista Kenneth Bailey e del suo Too High Trio.

Serata Trip Hop e Dub per quanto riguarda il venerdì del Colorificio Kroen con l'evento "Blacklight", mentre sabato da non perdere il concerto dei Shad Shadows per una notte molto dark e dal sapore new wave. Spazio alla musica celtica in occasione di San Patrizio al Cohen Verona con il grande live dei Belthane sabato sera. Sempre al Cohen, domenica 17 marzo, è invece in arrivo Gabriele Posenato per un affascinante concerto solo chitarra.

Tra le novità in sala, da segnalare il film Boy Erased - Vite cancellate con protagonista Nicole Kidman, così come per il cinema italiano Momenti di trascurabile felicità, la nuova commedia firmata da Daniele Lucchetti con protagnista Pif.