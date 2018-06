Cosa fare a Verona e provincia durante il weekend dal 15 al 17 giugno 2018

Nuovo fine settimana ricco di eventi nel Veronese: in città ai Bastioni nel vallo Città di Nimes si terrà la terza edizione del Beer On Festival, grande festa dedicata al mondo della birra di produzione locale. Da non perdere anche la Festa Forte Chievo in programma venerdì e sabato: le associazioni con sede nel Forte Chievo organizzano un'imperdibile manifestazione di intrattenimento musicale ed enogastronomica. Prosegue inoltre anche questo weekend la festa di quartiere "Golosine 37136". Ad Avesa, invece, nella splendida location di Villa Scopoli, da non perdere la festa di compleanno dell'associazione RiVer che si terrà venerdì con tanta musica live, tour guidati e specialità culinarie tutte da gustare.

Per gli amanti dello sport, al parco dell'Adige Sud al Giarol Grande torna sabato e domenica nella sua 4^ edizione la Verona Force Run, competizione sportiva di resistenza sui 6 e 12 chilometri. Da segnalare inoltre in piazza Bra sabato 16 giugno la rievocazione storica del "Passaggio da Verona dell'Imperatrice Elisabetta d'Austria, detta Sissi" nel viaggio che ella fece nel lontano 1856 da Trieste a Milano.

Per quanto riguarda la provincia, si segnala a Casaleone dal 15 al 17 giugno il ritorno della grande festa Click Park, mentre a Villafranca di Verona è in arrivo la 2^ edizione del Beer Festival. Sempre da venerdì a domenica si svolgerà invece ad Oppeano la 61^ sagra di San Giovanni Battista. Spostandoci infine sul lago, da segnalare la 13^ edizione del Campionato Italiano dei Corpi Dipinti che si terrà da venerdì a domenica nella cittadina di Garda.

Con ben 207 spettacoli e 27 compagnie amatoriali coinvolte, torna l’appuntamento estivo con il teatro amatoriale: al via dal 16 giugno presso il Chiostro Sant'Eufemia la rassegna "Teatro nei Cortili", con lo spettacolo inaugurale della compagnia ArteFatto "Benvenuto all'inferno" di Fabrizio Piccinato.

Il 15 e 16 giugno, inoltre, il Tai Ballet Studio A.S.D. porterà in scena al Teatro Alcione di Verona il nuovo saggio-spettacolo "Habanera".

"Linea terra acqua", nel parco di Villa Buri verranno esposte dal 17 giugno le opere degli studenti dell'Accademia di Belle Arti di Verona: una galleria d’arte a cielo aperto, con 14 installazioni che prevedono l’interazione del pubblico.

Presso la Biblioteca Civica di Verona è visitabile un'imperdibile mostra fotografica dedicata al Lanificio Tiberghien. Prosegue inoltre la mostra all’interno di Porta Nuova che per la prima volta è stata aperta alla città, ospitando per l'occasione il Museo della Radio Guglielmo Marconi.

Studio la Città propone la mostra "Senza Tema. Carta / Paper", una collettiva tutta dedicata alla produzione su carta di 65 artisti internazionali , mentre presso lo spazio espositivo Fonderia 20.9 è visitabile la mostra di fotografia dal titolo "The Universe Makers" di Bianca Salvo.

In provincia, infine, da segnalare sabato 16 giugno al Parco Giardino Sigurtà di Valeggio sul Mincio l'inizio della mostra fotografica "Il parco da ieri a oggi": un fantastico viaggio nel tempo che ripercorre la storia del Parco Giardino Sigurtà, in occasione del quarantesimo anno di apertura al pubblico.

Tanti i concerti in programma a Villa Scopoli per la festa di compleanno dell'associazione RiVer, ma anche nell'ambito del Beer On Festival al Vallo Bastioni Città di Nimes e alla Festa Forte Chievo.

Nel Chiostro di San Giorgio in Braida si tiene la rassegna musicale "Un fiume di Note - musica in riva all'Adige": venerdì 15 giugno è in programma il concerto del Trio Friedrich (viola Massimo Gatti, clarinetto Raffaele Bertolini e al pianoforte Ilaria Costantino).

In provincia da segnalare a Costermano sul Garda, dal 15 al 17 giugno in via Primo Maggio 18, il Festival Rama con in programma numerosissimi appuntamenti live.

Tra le novità in uscita nelle sale, si segnala il film di York Alec Shackleton 211 - Rapina in corso con protagonista Nicolas Cage, ma anche il terzo capitolo della saga Pitch Perfect, commedia musicale per la regia di Trish Sie e con protagoniste Elizabeth Banks e Anna Kendrick.