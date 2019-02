Cosa fare a Verona e provincia durante il weekend dal 15 al 17 febbraio 2019

Il weekend di San Valentino nella città di Giulietta e Romeo si presenta ricchissimo d'imperdibili romantiche iniziative: entra infatti nel vivo la grande kermesse "Verona in love" che anche quest'anno propone numerosi eventi speciali dedicati a tutti gli innamorati. Per gli appasionati di sport, da non perdere l'appuntamento con la "Gensan Giulietta&Romeo Half Marathon" che si terrà domenica, così come la "Lidl Monument Run" che attraverserà la città toccando i suoi principali monumenti storici.

All'ex Arsenale, inoltre, è in programma dal 16 al 17 febbraio la prima edizione della "Festa della pasta", un evento dedicato ai sapori nostrani, tra concerti, degustazioni, beneficenza e i colori del carnevale. Weekend dedicato alla bicicletta per quel che riguarda Veronafiere, dove si terrà sabato e domenica il "Cosmobike Show", rivolto a tutti gli appassionati delle due ruote.

Anche sulle sponde lacustri non mancheranno nel fine settimana gli eventi dedicati agli innamorati: ben sei splendide località sono infatti coinvolte nell'ambito della vasta manifestazione "Lago di Garda in Love" che coinvolegerà Peschiera, Torri del Benaco, Lazise, Bardolino, Garda e Castelnuovo. Qui è possibile consultare il programma giornaliero della kermesse. Altro tradizionale appuntamento da non mancare, è senz'altro a Bussolengo la grande "Fiera di San Valentino", in calendario dal 14 al 17 febbraio, che quest'anno raggiunge la sua 308^ edizione.

Al Teatro Nuovo fino a domenica è in scena Alessio Boni con lo spettacolo "Don Chisciotte". Doppio appuntamento nel weekend presso Modus, dove venerdì è in cartellone "Chiattaforma - Una fiaba galleggiante", mentre domenica sarà la volta dello spettacolo "Giulia". Per la rassegna di teatro amatoriale al Santissima Trinità è in programma sabato e domenica "Fleurs" della compagnia Armathan.

In provincia, segnaliamo al Teatro Astra di San Giovanni Lupatoto lo spettacolo "Il metodo Gronholm" in scena venerdì sera, oltre all'arrivo in zona Centro Commerciale Verona Uno dell'American Circus a tre piste della famiglia Togni.

Prosegue anche questo weekend, in occasione del Verona in Love, la speciale offerta promozionale "Se ami qualcuno portalo al Museo": fino al 17 febbraio sarà infatti possibile entrare in tutti i musei civici di Verona con il biglietto "paghi 1, entri in 2".

Alla Tomba di Giulietta sabato 15 febbraio visite speciali alla scoperta dei segreti dello spazio museale e performance di Casa Shakespeare con "Il bacio di Giulietta" e "L'incontro al balcone", compresi nel biglietto d'ingresso. Al Museo di Storia Naturale l’esposizione "Amori e farfalle" sarà accompagnata dalla lettura di alcuni brani del diario di Margaret Fountaine.

Negli spazi della Galleria d’Arte Moderna Achille Forti è possibile ammirare l'esposizione dal titolo "L’amore materno alle origini della pittura moderna, da Previati a Boccioni". Presso il museo di Castelvecchio in sala Boggian, è invece possibile visitare la mostra dal titolo "Bottega, Scuola, Accademia. La pittura a Verona dal 1570 alla peste del 1630". Al Museo Archeologico al Teatro Romano è infine allestita l'esposizione "Bellezza e cura del corpo nell'antichità".

Si terrà sabato sera al Teatro Stimate l'evento benefico "Live for Tommy, Anna, Cloe, Leonor e Beatriz" con la partecipazione della Encore Dire Straits Tribute Band e della Ostellocalifornia Eagles Tribute Band.

Alle Cantine de l’Arena venerdì 15 febbraio spazio alle atmosfere americane on the road con la musica dei Golden Peppers. Domenica 17 febbraio, invece, per la rassegna domenicale di World Music, una miscela di energia e vibrazioni positive con "Re-Freshing Soul", uno show di livello internazionale contraddistinto da un repertorio Soul-Funk-R&B emozionante e carico al tempo stesso.

Al Colorificio Kroen da segnalare venerdì sera il concerto dei Be Forest, mentre sabato si terrà il party di chiusura del "Path Festival" con protagonisti due djs del calibro di Mumdance e Mana. Tris di concerti da non perdere anche al Cohen Verona nel weekend: si comincia venerdì con il primo appuntamento de "I libri di Gulliver - Libri per viaggiare" e un live set dedicato a John Lennon, mentre per il secondo appuntamento, sabato sera, Luca Buonaguidi presenta "Uno studio sul niente - Viaggio in Giappone, con accompagnamento del Quartetto Gibli (musiche di Hayao Miyazaki). Domenica, invece, sul palco del Cohen salirà il chitarrista classico Luigi Catuogno per un concerto dedicato al mito di Bob Dylan.

Entra nel vivo la rassegna "Schermi d'Amore" nel weekend di San Valentino con proiezioni al Teatro Ristori fino al 19 febbraio. Tra le nuove uscite in sala, segnaliamo Alita: angelo della battaglia di Robert Rodriguez con Rosa Salazar e Christoph Waltz, mentre per il cinema italiano da vedere La paranza dei bambini di Claudio Giovannesi, tratto dall'omonimo romanzo di Roberto Saviano.