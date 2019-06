Cosa fare a Verona e provincia durante il weekend dal 14 al 17 giugno

Fine settimana davvero ricchissimo d'iniziative interessanti: in città a farla da padrone è sicuramente il "Pizza festival" che dal 13 al 16 giugno vedrà ospiti i migliori pizzazioli provenienti da tutta Italia per una tre giorni di gustosissime degustazioni all'ex Arsenale. Sempre a Verona, da non perdere anche la nuova edizione del "Garden's Wall Festival" che coniugherà la passione per il calcio, quello inglese in particolare, e per la birra, condendo il tutto con buona musica live agli impianti sportivi dell'Alba Borgo Roma. A poco più di due anni dalla scomparsa di Luigi D’Agostino, "Ginetto", per 55 anni guida e cuore del carnevale scaligero, si terrà inoltre sabato sera la 3^ edizione della "Verona Allegra", la sfilata notturna dei migliori carri allegorici a lui dedicata.

Da segnalare, inoltre, la "Festa delle associazioni" che si terrà al forte del Chievo venerdì e sabato, così come anche il "Festival della solidarietà" in programma per il 15 giugno in Veronetta nella piazza di Santa Toscana. Per gli amanti della bicicletta, da non perdere l'appuntamento con "Bici notte Fiab", una pedalata notturna alla scoperta delle bellezze urbane che si terrà venerdì con partenza da piazza San Zeno. Sempre a Verona, ultimi giorni tutti da vivere e gustare per la tradizionale festa di quartiere "Golosine 37136" che si concluderà domenica sera.

In provincia, a San Martino Buon Albergo presso l'Opificio dei Sensi torna il 16 giugno il "Verona green festival", mentre sabato sera è senz'altro da segnalare anche l'attesissima "Notte bianca" a Minerbe. Al castello scaligero di Villafranca, dal 14 al 16 giugno, è in programma il "Cucine a motore - street food festival", mentre a Oppenao prenderà il via venerdì la tradizionale "Sagra di San Giovanni Battista".

A Tregnago dal 14 al 17 giugno è in arrivo la 58^ mostra provinciale "La ciliegia d'oro", mentre a Sant'Anna d'Alfaedo si svolgerà domenica il 5° "Palio dei gnochi de montagna". A Villa Albertini di Sona saranno tre giorni di grande festa con l'appuntamento "Birrette in villa" da venerdì a domenica, così come in Valpolicella in occasione della manifestazione "Fumane in festa". Sul lago di Garda, a Castelnuovo, da segnalare l'imperdibile notte bianca di sabato 15 giugno presso il parco dei divertimenti di Gardaland, così come da venerdì a domenica l'arrivo nella cittadina di Garda del fantastico "Campionato italiano dei corpi dipinti".

Alessandro Piperno, tra i più acuti, ironici e originali critici letterari, venerdì 14 giugno sarà ospite Festival della Bellezza al Giardino Giusti di Verona per l'incontro "Proust, l'animo messo a nudo".

Prenderà inoltre il via a Verona sabato 15 giugno la tradizionale rassegna "Teatro nei cortili" che quest'anno prevede oltre duecento spettacoli all'aperto. Ad inaugurarla sarà la compagnia ArteFatto Teatro con lo spettacolo "Streghe" che si terrà nel weekend al Chiostro di Sant'Eufemia.

Fotografie, schizzi e acquarelli, ma anche ritratti, calcografie e progetti. È questa l’ampia serie di materiali inediti che, per la prima volta, raccoglie ed illustra le opere e la vita dello scultore veronese Ruperto Banterle nell'esposizione in biblioteca Civica visitabile dal 13 giugno fino al prossimo 31 agosto. Sabato 15 giugno, alle ore 11 alla Galleria d’Arte Moderna Achille Forti, si terrà per l'occasione una speciale visita guidata gratuita sulle opere scultoree di Banterle provenienti dal Fondo Fiumi. La biblioteca Capitolare, in collaborazione con Fondazione Discanto e con il patrocinio del Comune di Verona, organizza invece nelle giornate di sabato 15 e domenica 16 giugno un’esposizione temporanea alla scoperta della sua millenaria storia.

Presso la galleria Studio la Città è visitabile invece la mostra collettiva "The Artifact Labyrinth: unfixed histories and the language of transformation", mentre alla Galleria d’Arte Moderna – GAM di Verona è visibile la mostra fotografica "Mauro Fiorese. Treasure Rooms, 2014-2016". Da non perdere inoltre le esposizioni del Museo Archeologico al Teatro Romano dove è allestita la mostra "Bellezza e cura del corpo nell'antichità", così come quella al Museo di storia naturale dedicata alle bellezze della terra d'Etiopia. Il Museo di Castelvecchio, in sala Boggian, continua inoltre ad ospitare la mostra dal titolo "Bottega, Scuola, Accademia. La pittura a Verona dal 1570 alla peste del 1630".

Domenica 16 giugno al Teatro Filarmonico, alle ore 18.30, in occasione del Festival della Bellezza salirà sul palco Alexandra Dovgan per il concerto "Prima e dopo Chopin". Sabato sera prenderà invece il via il Rumors Festival al Teatro Romano con l'attesissimo concerto di James Bay.

In provincia da segnalare l'evento "Jazz alla Fontana ai ciliegi" che si terrà venerdì sera a San Pietro in Cariano e dove il jazz la farà da padrone con le esibizioni del Gruppo vocale Evenjoy e del maestro Andrea Tarozzi, pianista jazz e compositore.

Tra le novità in sala si segnala l'uscita anche in Italia del nuovo film di Jim Jarmusch I morti non muoiono con nel cast Adam Driver, Bill Murray, Tilda Swinton, Chloë Sevigny e Steve Buscemi (oltre allo zombie Iggy Pop e l'eremita Tom Waits). Da segnalare anche il film Soledad con l'esordio alla regia per Agustina Macri e l'horror/musicale targato Gaspar Noé Climax.