Cosa fare a Verona e provincia durante il weekend dal 14 al 16 settembre 2018

Dal 13 al 16 settembre, tutto pronto in città per la 16^ edizione del Tocatì - Festival internazionale dei giochi in strada: la manifestazione propone, nelle più belle piazze del centro storico di Verona per l'occasione sgombere dalle auto, un'ampia selezione di giochi tradizionali di strada italiani e stranieri, con la possibilità di sperimentarli. Quest'anno Paese ospite d'onore sarà la "Francia del Sud".

Sempre a Verona, sarà un sabato sera tutto da vivere anche nelle strade e piazze di Borgo Venezia, dove giochi, bancarelle, gonfiabili, ma anche stand enogastronomici e musica animeranno le vie storiche del quartiere per la grande festa "Vivaci per voi. Giochi e s-ballo sotto le stelle". Sempre il 15 settembre, durante il giorno, da segnalare l'arrivo al Saval del mercatino dell'usato "Soffitte in piazza". Nella serata di venerdì, da ricordare invece presso il PalaNico l'evento tra spettacolo e solidarietà "Voglia di vincere", con ospiti Roberto Puliero e la band Percorsi Di-Versi.

La Fiera del riso a Isola della Scala

In provincia, senz'altro da segnalare la Notte Bianca di Villafranca che, dopo il rinvio a causa del maltempo, si celebrerà sabato 15 settembre con un programma ricchissimo d'iniziative ed eventi tutti da scoprire. Grande appuntamento anche a Isola della Scala dove, come da tradizione, è appena stata inaugurata la celebre Fiera del Riso giunta quest'anno alla sua 52^ edizione. A Soave dal 14 al 16 settembre si terrà invece la 90^ Festa dell'Uva, così come anche a Castelnuovo del Garda è in programma negli stessi giorni l'omonima Festa dell'Uva giunta alla 54^edizione.

Sabato e domenica, a San Martino Buon Albergo presso l'Opificio dei Sensi da segnalare il Verona Green Festival 2018, dedicato al biologico e all'ecosostenibilità. A Mazzantica è invece in programma la grande Festa Americana, mentre sul lago di Garda, dal 14 al 16 settembre, appuntamento da non perdere per tutti i golosi di professione a Malcesine con la manifestazione dedicata al cibo degli Dei "Chocomalcesine". Infine, chiude questa lunga rassegna il fantastico Gardaland Oktoberfest che prenderà il via, tra balli, costumi, prodotti tipici e tantissime novità, nella giornata di sabato 15 settembre presso il parco divertimenti più famoso d'Italia.

Gardaland Oktoberfest

A San Giovanni Lupatoto dal 13 settembre per la prima volta è in arrivo "Alcatraz", il nuovo spettacolo di circo-teatro firmato da Psychiatric Circus, lo show rivelazione degli ultimi anni che ha fatto divertire tutta Italia.

Per l'Estate teatrale al Castello di Montorio, è in programma sabato sera lo spettacolo "Una tonnellata di soldi" della compagnia Castelrotto. Sempre in città, al porto della Giarina, dal 14 al 16 settembre, Bam!Bam! Teatro sarà nuovamente in scena in occasione del Tocatì – Festival Internazionale dei Giochi in Strada con il debutto del nuovo spettacolo teatrale "Viaggio al centro della Terra".

Per i 500 anni dalla nascita di Tintoretto, il pittore spagnolo Jorge R. Pombo rende omaggio al Maestro del Rinascimento veneziano con la mostra alla galleria Artantide.com di Verona "Tintoretto – Pombo, Passione e Giustizia". Alla scoperta dei "Dirigibili di Boscomantico nella Grande Guerra", con mostra fotografica, esposizione di modellini, momenti di approfondimento con libri e racconti, ma anche cena con menù dedicato e musica serale. Tutto questo si potrà trovare a Boscomantico, sabato 15 settembre, in una giornata aperta a tutti e dedicata all’aviazione veronese e ai cambiamenti avvenuti nel corso degli anni della Grande Guerra.

Appuntamento da non perdere anche in Biblioteca Frinzi con la mostra "L’oca in biblioteca" che inaugura Kidsuniversity Verona: l’esposizione è un percorso alla scoperta di come si giocava una volta al gioco dell’oca grazie alla presenza di numerosi tabelloni stampati in Italia nella prima metà del Novecento. Tra le novità, da segnalare anche la mostra di illustrazioni presso la libreria la Feltrinelli dal titolo "Che sfiga!", oltre alla collettiva "Le bestie di Brera" presso Sala Birolli.

A Porta Nuova è invece sempre aperto fino ad ottobre il Museo della Radio, mentre nell'ambito delle visite guidate estive nei musei civici "Tesori da riscoprire", sabato 15 settembre sarà possibile esplorare il meraviglioso Museo degli affreschi G. B. Cavalcaselle, mentre al Museo archeologico al Teatro Romano è infine allestita la mostra "Le misure dei Romani". In provincia, a Peschiera del Garda nella Palazzina Storica, da segnalare la mostra d'arte contemporanea "Rockstar dell'Arte".

Tutto pronto per il rivoluzionario evento live in programma per la prima volta all’Arena di Verona, un ritorno all'antico con il palco al centro e tutti i posti numerati per l'anfiteatro scaligero che ospiterà, dal 14 al 16 settembre, un triplo concerto del grandissimo Claudio Baglioni.

L'Orchestra Machiavelli ritorna sabato 15 settembre nella prestigiosa cornice del "Settembre dell’Accademia" con un concerto al Teatro Filarmonico, in collaborazione con il giovane talentuoso pianista Daniele Lasta e sotto la direzione di Sergio Baietta.

Doppio appuntamento da non perdere nel weekend sul roof garden dell'Hotel Corte Ongaro: si comincia venerdì sera con la rassegna dedicata alle voci femminili che ospita la cantautrice Angela Kinczly, mentre sabato sera sarà la volta di Marco Parente per un evento unico tra musica e poesia.

Tre i live di questa settimana in cartellone al Cohen Verona: venerdì sera spazio al rock progressive dei The Limited Edition, mentre sabato sarà la volta del rock/blues dei Black Mama, infine domenica in concerto ci saranno i The Red-Sik.

Doppia serata di cinema all'aperto, venerdì 14 e sabato 15 settembre, presso Cortile Mercato Vecchio a Verona, dove il Bridge Film Festival propone in occasione del Tocatì la rassegna "La pellicola che ti tocca / Le film touché".

Tra le nuove uscite in sala, invece, si segnala il film Gotti di Kevin Connolly con protagonista un ritrovato John Travolta, ma anche il film tratto dall'opera a fumetti di Zerocalcare La profezia dell'armadillo.