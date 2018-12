Cosa fare a Verona e provincia durante il weekend dal 14 al 16 dicembre

Nuovo fine settimana ricco d'iniziative nel Veronese: in città proseguono i fantastici mercatini di Natale, tra specialità enogastronomiche e tantissime idee regalo originali. Nella giornata di sabato si terrà inoltre la manifestazione natalizia di quartiere "Natale al Saval", con pandoro e cioccolata calda offerta a tutti i bambini. Sempre il 15 dicembre, inoltre, si terrà sulla Torre dei Lamberti un nuovo appuntamento con gli speciali happy hour, questa volta a base di mandorlato di Cologna Veneta.

Per tutti gli appassionati delle due ruote, assolutamente da non perdere la nuova edizione della tradizionale sfilata "Babbo Natale in moto" che partirà da Villafranca e arriverà fino a Verona in piazza Bra. E a proposito di folklore, domenica 16 dicembre si correrà la "Melegatti Christmas Run - Corsa dei Babbi Natale", con migliaia di appassionati podisti travistiti con barba bianca e costume rosso che attraverseranno le vie di Verona.

Sempre domenica anche a San Bonifacio è in arrivo "La carica dei Babbo Natale", evento sportivo amatoriale con finalità benefiche. Tra le novità in provincia, da segnalare dal 14 al 16 dicembre presso il Palapesca di Sommacampagna l'evento "Birrette di Natale". Proseguono inoltre i tanti appuntamenti natalizi sul lago di Garda: a Bardolino con la manifestazione "Dal Sei al Sei", così come da non perdere sono anche il mercatino natalizio di Lazise e il "Natale tra gli olivi" nella località di Garda. Tanti i concerti e gli spettacoli, oltre al mercato con banchetti d'artigianato, presenti a Peschiera del Garda per il "Magico Natale", mentre non si ferma nemmeno il "Fantastico Natale a Malcesine", tra spettacoli, stand e attrazioni dedicate ai grandi e ai piccini.

La famiglia Addams al Teatro Nuovo di Verona

Fino a venerdì sera presso il Teatro Nuovo è in cartellone lo spettacolo "La famiglia Addams". Al Teatro Santissima Trinità, sabato e domenica, andrà invece in scena la commedia "Benvenuto all'Inferno" con la Compagnia ArteFatto Teatro. Appuntamento benefico in programma domenica al Teatro Stimate con "La freccia azzurra. Un racconto di Natale". Sempre il 16 dicembre, presso Fucina Culturale Machiavelli andrà in scena lo spettacolo per famiglie "Il ponte dei colori".

In provincia, invece, da segnalare al Teatro comunale di Sona, sabato 15 dicembre, lo spettacolo "Pinocchio, le avventure di un sognatore" con il Teatro Umbro dei Burattini. Venerdì sera, inoltre, al Teatro Astra di San Giovanni Lupatoto andrà in scena "Don Chischiotte. Tragicommedia dell'arte".

Il tema della maternità, in un momento nodale nell’arte italiana fra Otto e Novecento, è al centro della mostra "L’amore materno alle origini della pittura moderna, da Previati a Boccioni", visitabile a Verona negli spazi della Galleria d’Arte Moderna Achille Forti. Prosegue inoltre fino a sabato la mostra fotografica "Wiki Loves Veneto 2018" allestita presso la Biblioteca Civica.

Al Museo Africano di Verona è invece visitabile la mostra "La danza degli spiriti", mentre il Museo di Storia Naturale ospita la mostra fotografica "Everyday Climate Change". In Gran Guardia prosegue anche la 35^ Rassegna internazionale del presepio "Presepi dal Mondo": in un'atmosfera magica, creata da suggestivi effetti speciali, musica, luci e proiezioni, la mostra espone oltre 400 capolavori provenienti da tutto il pianeta.

Al Museo Archeologico al Teatro Romano è allestita l'esposizione "Bellezza e cura del corpo nell'antichità". Visibile anche nel fine settimana presso il museo di Castelvecchio, in sala Boggian, la mostra dal titolo "Bottega, Scuola, Accademia. La pittura a Verona dal 1570 alla peste del 1630".

Sabato 15 dicembre presso Fucina Culturale Machiavelli, l'Orchestra Machiavelli eseguirà il concerto "The Lord of The Strings": un omaggio al celeberrimo autore Tolkien e ai paesaggi da lui evocati. Nella giornata di domenica 16 dicembre, da segnalare in Gran Guardia il conerto con la Big Band Ritmo Sinfonica Città di Verona "Natale in Brasile".

Appuntamento da non perdere domenica presso Aloud a Verona con la giovanissima cantautrice scaligera Ginevra per un live session dalle originali sonorità folk e pop. Venerdì 14 dicembre sul palco delle Cantine de l'Arena salirà il rocker emiliano Little Taver, un uomo dalle mille risorse, un incrocio tra Elvis Buscaglione, John Belushi e Little Tony. Domenica 16 dicembre, invece, sarà la volta dei Passepartout, con la splendida voce di Chiara Dal Molin, per un viaggio nelle meravigliose atmosfere parigine dagli anni ’30.

Weekend di grandi concerti anche al Cohen Verona: si comincia venerdì sera con il live del chitarrista italiano Franco Morone, mentre sabato sera sarà la volta del Grace O'Malley Quartet per una serata all'insegna della musica tradizionale anglosassone. Infine, da non perdere l'appuntamento con il Cohen Jazz Club che vedrà domenica sera il ritorno del progetto musicale Tango x 3.

In provincia, infine, da segnalare al Teatro Salieri di Legnago il grande omaggio a Lucio Battisti da parte di Bruno Conte che si terrà sabato 15 dicembre.

Verrà proiettato venerdì pomeriggio presso la Biblioteca Civica di Verona il documentario Tiberghien: storia di una fabbrica che ripercorre la storia del lanificio di San Michele. Sempre il 14 dicembre, questa volta la sera presso il Teatro Alcione di Verona, proseguirà la rassegna dedicata al cinema americano con il film dei fratelli Coen Blood Simple.

Tra le novità in sala segnaliamo il thriller firmato dal regista italiano Stefano Mordini Il testimone invisibile con protagonisti Riccardo Scamarcio, Miriam Leone e Fabrizio Bentivoglio.