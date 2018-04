Cosa fare a Verona e provincia durante il weekend dal 13 al 15 aprile 2018

In arrivo a Verona un nuovo fine settimana davvero ricchissimo di iniziative: torna a Veronafiere la più importante manifestazione italiana, e non solo, dedicata al vino e distillati "Vinitaly", giunta quest'anno alla sua 52^ edizione. In concomitanza con l'appuntamento in Fiera, non mancheranno già a partire da venerdì 13 aprile anche in città tantissimi eventi, tra musica, incontri, degustazioni e molto altro ancora, sparsi per i luoghi più caratteristici della centro di Verona, grazie alla rassegna "Vinitaly and the city".

Il format "Vinitaly and the city" torna inoltre anche sulle sponde del lago di Garda con i tantissimi appuntamenti imperdibili previsti a Bardolino, ma quest'anno si allarga anche ad altri due paesi della provincia veronese: Valeggio sul Mincio e Soave, dove non mancheranno eventi speciali dedicati a tutti i wine lovers. Lo "spirito" di Vinitaly contagerà nel fine settimana anche la cittadina di Bussolengo, dove dal 13 al 15 aprile si terrà la manifestazione "Bussolengo Amore Di Vino".

Non solo vino sul lago di Garda, dove sarà possibile immergersi anche tra i colori e i profumi della primavera grazie alla kermesse "Bardolino mio fiore", mentre a Peschiera del Garda potranno radunarsi i golosi di tutta la provincia per prendere parte a tre dolcissime giornate nell'ambito della grande festa del cioccolato "Chocomoments".

In città a Verona è inoltre senz'altro da segnalare nella splendida cornice di Villa Buri, domenica 15 aprile, la Grande Festa di Primavera, mentre in provincia sono da ricordare "Il simposio del gusto" a Caprino Veronese presso Villa Cariola e, infine, la manifestazione allestita presso l'Area Exp di Cerea "ViniVeri 2018 - Vini secondo natura".

Chiude la rassegna Il Grande Teatro dal 10 al 15 aprile lo spettacolo "Tempi nuovi" di Cristina Comencini con Ennio Fantastichini e Iaia Forte, per la regia della stessa Comencini al Teatro Nuovo di Verona.

Venerdì 13 aprile va in scena sul palco del Teatro Camploy di Verona lo spettacolo "Signorina Else" presentato dal Teatro Stabile di Napoli e Teatro Out Off. Sempre al Camploy è invece in programma sabato 14 e domenica 15 aprile "Aladin e le magiche notti d'Oriente".

Ripercorrere la storia d’Italia del ’900 in chiave divertente, è l’obiettivo della mostra, allestita dal 12 aprile al 25 maggio, "Il molto dilettevole Giuoco dell’Oca. Storia Immagini Musica Teatro": 50 tabelloni donati dalla Compagnia teatrale Gino Franzi ed esposti in Biblioteca Civica.

Al Palazzo AMO è visitabile fino al 22 aprile l'esposizione dedicata a Fernando Botero. Da non perdere inoltre la mostra "Verona al tempo di Ursicino" allestita all'interno della Biblioteca Capitolare. Presso l'Accademia di Agricoltura Scienze e lettere di Verona è allestita la mostra fotografica dedicata al pittore Adolph von Menzel, visitabile sino a venerdì 13 aprile.

In sala Birolli sarà invece visitabile fino al 16 aprile la tradizionale Mostra di Pittura dell’Università dell’Educazione Permanente. L’esposizione presenta 140 opere pittoriche, eseguite con tecniche miste, che vanno dall’olio su tela all’acquerello, dalle tempere alla matita su carta. Presso Fonderia 20.9 è visibile la mostra fotografica "Calamita/à Project - An investigation around Vajont": si tratta del primo appuntamento di "SÅM", un percorso artistico di ricerca visuale tra cinema e fotografia organizzato dalla galleria veronese in collaborazione con il Film Festival della Lessinia.

Alla galleria Studio la Città sono inoltre visibili l'esposizione "Risonanze – Roberto Pugliese e David Leverett", a cura di Valerio Dehò, e la personale dedicata all'artista argentina Marcela Cernadas - Cenacolo. A Bussolengo presso Villa Spinola è invece allestita la personale di Martino Zanetti, dal titolo scespiriano "All’s well that ends well", che si protrarrà fino al prossimo 13 maggio.

Tantissimi i concerti in programma a Verona durante i quattro giorni di Vinitaly and the city, ma non mancano anche gli altri tradizionali appuntamenti con la musica live: al Teatro Ristori torna la rassegna Suonando Chaplin con un imperdibile cine-concerto venerdì e sabato che vedrà musicata dal vivo la pellicola Tempi Moderni, riproponendo la colonna di accompagnamento sonoro originale.

Venerdì 13 aprile serata esplosiva alle Cantine de l'Arena con il concerto rock ’n’ roll-swing dell’Antonio Sorgentone Trio, per la prima volta live fra queste indimenticabili mura. Grande musica in programma anche al Cohen Verona nel weekend: si comincia venerdì sera con il concerto del cantautore scozzese Simon Kempston, mentre sabato 14 aprile sarà la volta di Cesare Basile che presenterà live il suo ultimo album.

Venerdì sera al cinema Alcione nuovo appuntamento con la rassegna dedicata allla cinematografia spagnola: in programma il film La prossima pelle.

Tra le nuove uscite in sala, da segnalare The Happy Prince che ripercorre gli ultimi giorni di vita di Oscar Wilde, interpretato da Rupert Everett, ma anche per il cinema nostrano il nuovo film di Daniele Lucchetti Io sono tempesta, con Marco Giallini ed Elio Germano tra i protagonisti.

Infine, per tutti gli amanti dell'immenso genio artistico di Nick Cave, da non perdere il docufilm Distant Sky. Nick Cave & The Bad Seeds per rivivere l'intenso concerto di Copenhagen durante il tour europeo del 2017, il primo a seguito della tragica morte del figlio 15enne avvenuta nel 2015.