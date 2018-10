Cosa fare a Verona e provincia durante il weekend dal 12 al 14 ottobre 2018

Un fine settimana all'insegna del buon vino e delle tante specialità gastronomiche che il territorio locale, e non solo, sa offrire, quello in arrivo nel centro storico di Verona grazie alla manifestazione "Hostaria" che quest'anno si presenta ricchissima di eventi e novità. Dal 12 al 14 ottobre, infatti, non mancheranno per le vie della città tanti appuntamenti culturali, spettacoli, concerti dal vivo ed occasioni di divertimento.

Sarà una giornata di festa dedicata allo sport, alla beneficenza e alla cultura, quella in programma domenica con la seconda edizione della "Camminata Gialloblu", promossa dall’associazione degli "Ex Calciatori Hellas Verona" a fini benefici. Per tutti gli amanti dei motori, da non perdere venerdì il Rally Due Valli che vedrà protagoniste le vetture in corsa per il premio, prima di uno show al parcheggio C della Stadio Bentegodi, poi di una parata finale in piazza Bra. Domenica 14 ottobre, da segnalare inoltre le affascinanti visite guidate promosse da Legambiente alle gallerie di contromina, Bastione di Santo Spirito, Bastione dei Riformati, Porta Nuova, Bastione della Santissima Trinità, Bastione di San Francesco.

In provincia, da ricordare l'avvio dell'83^ Sagra delle castagne a San Giovanni Ilarione dal 12 al 15 ottobre, mentre nella giornata di domenica nelle cantine vinicole della Valpolicella farà il suo gradito ritorno l'evento enogastronomico e culturale "Val Polis Cellae". Venerdì 12 ottobre prende inoltre il via, al Mercato Ortofrutticolo di Valeggio sul Mincio, la XVIII edizione dell’esposizione campionaria "Valeggio Produce". A Castelnuovo del Garda prosegue infine anche questo weekend la manifestazione Gardaland Magic Halloween.

Al Teatro Alcione di Verona va in scena dal 12 al 13 ottobre lo spettacolo "Macondo". Negli stessi giorni il Teatro Laboratorio ospita invece "Mezzanotte per amar" diretto e interpretato da Isabella Caserta e Francesco Laruffa. Sabato sera, inoltre, il Teatro Nuovo propone lo spettacolo benefico "Human" in favore della Lega Italiana Fibrosi Cistica. Sabato sera torna sul nuovissimo palco del Teatro S.Teresa, l'esplosivo e scoppiettante spettacolo della compagnia Cantieri Invisibili "Lunga vita al Re Bemolle". Per la rassegna Famiglie a teatro, infine, Fondazione Aida presenta domenica pomeriggio al Teatro Stimate lo spettacolo "Il libro della giungla".

In Fiera dal 12 al 15 ottobre torna ArtVerona, grande manifestazione dedicata al mondo dell'arte e dei collezionisti che quest'anno giunge alla sua 14^ edizione, ospitando 145 gallerie italiane e proponendo un ricco programma di mostre ed eventi collaterali. Il Museo di Storia Naturale ospita la mostra fotografica "Everyday Climate Change - Fotografare il cambiamento climatico", mentre al Museo africano è possibile visitare l'esposizione "La danza degli spiriti - Arte africana tra tradizione e modernità". Inaugurerà inoltre sabato 12 ottobre in Gran Guardia, la mostra finale della 10^ edizione del concorso di pittura, scultura e grafica "L’Arte racconta i Quartieri".

Tra gli eventi collaterali di ArtVerona, venerdì 12 ottobre si terrà presso Fonderia Aperta Teatro la performance artistica "In corpo", un'azione in due atti di Giovanni Gaggia, mentre in Fonderia 20.9 si terrà il vernissage della mostra fotografica "Index G" di Piergiorgio Casotti ed Emanuele Brutti. Sempre in Veronetta, venerdì 12 ottobre, a palazzo Erbisti in concomitanza con l’apertura di ArtVerona, l’esposizione collettiva dei giovani artisti della 9^ edizione del progetto First Step dell’Accademia di Belle Arti. Il Lanificio Tiberghien, infine, "torna" nel suo quartiere per il weekend: dal 10 al 14 ottobre, infatti, sarà di nuovo possibile visitare la mostra fotografica e documentaria dedicata allo storico impianto, allestita presso la sala civica di piazza del Popolo a San Michele.

Riparte alla grande la stagione musicale alle Cantine de l'Arena: venerdì 12 ottobre sarà protagonista il chitarristo Tolo Marton, mentre domenica 14 ottobre torna nello storico locale scaligero la fisarmonica di Titti Castrini. Venerdì sera il teatro di Fucina Culturale Machiavelli ospiterà invece il live degli Endless Harmony, mentre al Colorificio Kroen, in occasione di ArtVerona, sabato 13 ottobre è in arrivo il Path Festival con ospiti gli Invernomuto, collettivo artistico formato da Simone Trabucchi e Simone Bertuzzi.

Weekend ricco di musica anche al Cohen Verona: si comincia venerdì con I Shot a Man, mentre sabato Dave Muldoon presenterà il suo nuovo album "Smoke Steel and Hope". Appuntamento finale domenica sera con Jazz Unjazz Trio: "Jazz it be".

In provincia, infine, assolutamento da ricordare il grande appuntamento di Cerea, sabato 13 ottobre, dove all'Area Exp si terrà il raduno nazionale "Blues made in Italy" con un'intera giornata di grandi concerti dal vivo.

Tra le nuove uscite in sala si segnala The Predator di Shane Black, la commedia Quasi nemici di Yvan Attal con protagonista Daniel Auteuil, infine A Star Is Born di Bradley Cooper interpretato dallo stesso regista e da Lady Gaga.