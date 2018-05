Cosa fare a Verona e provincia durante il weekend dall'11 al 13 maggio 2018

Fine settimana veronese ricchissimo di appuntamenti da non perdere: si comincia prestissimo, all'alba di venerdì mattina, con un evento dedicato agli sportivi, la manifestazione podistica "5.30" che attraverserà la città quando ancora (quasi) tutti dormono. Grande spazio anche all'enogastronomia con il ritorno all'ex Arsenale di BeerEat dall'11 al 13 maggio: presenti 25 birrifici ed oltre 100 etichette delle migliori birre italiane ed estere. Per gli amanti del buon vino, invece, assolutamente da non perdere il grande evento Bollicine in Torre che si svolgerà tra piazza dei Signori e cortile Mercato Vecchio, oltre che sulla Torre dei Lamberti, raccogliendo le migliori cantine produttrici di spumanti.

Entra inoltre nel vivo proprio durante il weekend la 3^ edizione del Festival veronese della bicicletta con un nutrito programma di appuntamenti, tra i quali assolutamente da non perdere la biciclettata notturna di venerdì sera. Per gli appassionati di motori, da segnalare invece domenica 13 maggio la partenza delle auto d'epoca da piazza Corrubbio nell'ambito della manifestazione "Aspettando la corsa più bella del mondo".

In provincia da ricordare l'ultimo fine settimana della 40^ Festa degli asparagi e delle fragole che si tiene a Caselle di Isola della Scala. A Valeggio sul Mincio fa invece il suo gradito ritorno la mostra-mercato open air "Valeggio veste il vintage", mentre a Legnago si segnala la grande manifestazione "HappyWays Fest". Infine da ricordare, in occasione della festa della mamma, l'ingresso gratuito al Gardaland Sea Life Aquarium per tutte le mamme domenica 13 maggio, così come sulle sponde del lago di Garda a Bardolino l'evento dedicato alle famiglie "Giocabimbi".

Va in scena al Teatro Satiro Off di Verona venerdì sera lo spettacolo di improvvisazione teatrale "Teletrasporto". Da segnalare inoltre presso Modus, sabato 12 maggio, lo spettacolo "I dinosauri sulla luna".

Torna domenica 13 maggio al parco San Giacomo, nella sua quarta edizione, la manifestazione artistica "Tutti i colori di Carlo". Durante la giornata, a partire dalle 10, circa una ottantina di artisti veronesi saranno impegnati nella realizzazione di opere estemporanee. Prosegue inoltre nell'atrio al primo piano di Palazzo Barbieri la mostra del concorso fotografico "Perdersi a Verona": in esposizione le 30 fotografie selezionate dalla giuria. Visibile in Fonderia 20.9 anche la mostra fotografica "Nothing is wasted", secondo appuntamento del progetto di ricerca visuale tra cinema e fotografia "Såm", promosso in collaborazione con il Film Festival della Lessinia. Da segnalare infine "Malè e il suo Mozambico", personale dell'artista mozambicano Antonio Malendze detto "Malè" allestita al Museo Africano di Verona.

Cresce l'attesa per il grande appuntamento di sabato 12 maggio quando in Arena, dinanzi a migliaia di fan, si esibirà live il grande artista britannico Sam Smith. Doppio concerto nel weekend al Cohen Verona: si comincia venerdì sera con il live della cantautrice Marta Collica, mentre sabato sera toccherà alla Passepartout - French Gipsy Band. Da segnalare inoltre domenica pomeriggio a Castelvecchio l'esibizione del Parisi Maioca Duo Concert, mentre sul lago di Garda a Bardolino è di scena dal 9 al 13 maggio il concorso musicale "Città di Bardolino - Jan Langosz".

Ultimo appuntamento venerdì 11 maggio all'Alcione di Verona con la rassegna dedicata alla cinematografia spagnola contemporanea: in programma il film Estiu 1993 di Carla Simón.

In questi giorni di palpitanti incontri per la formazione di un nuovo governo, esce in sala Loro - 2, secondo capitolo dell'ultima opera di Paolo Sorrentino che attraversa e ripercorre, oscillando tra visioni estetizzanti e disincantata critica, l'Italia, gli italiani e la vita privata di Silviio Berlusconi.

Tra le novità in sala, si segnalano inoltre il thriller Le grida del silenzio, di Alessandra Carlesi e la commedia firmata da Matteo Martinez, con protagonista Frank Matano, Tonno spiaggiato.