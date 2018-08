Cosa fare a Verona e provincia durante il weekend dal 10 al 12 agosto 2018

Nuovo fine settimana ricchissimo d'imperdibili appuntamenti in città e in provincia: dal 10 agosto prenderà il via a Verona la 539^ Festa di San Quinzano a San Rocco di Quinzano, mentre da sabato a Castiglione - San Michele Extra è in programma la Sagra di San Rocco. Sempre a partire dall’11 agosto si svolgerà inoltre in città la Sagra dell’Assunta presso il piazzale Chiesa Vecchia a Montorio.

In provincia, da segnalare senz'altro l'avvio della Sagra dell'anguria a Bure sabato sera, mentre a Pescantina prenderà il via da giovedì 9 agosto l'82^ edizione della Sagra di San Lorenzo. Sabato e domenica a Pai di Sopra si terrà inoltre la tradizionale Festa dell'ospite.

Da ricordare infine a Breonio dal 10 agosto la 33^ Festa del Ciclamino, a San Zeno di Montagna da sabato a Ferragosto l'evento "Birra da gustare" e a Bosco Chieasanuova l'appuntamento dedicato a tutti gli amanti del cibo degli Dei "Chocomoments".

Per la rassegna Teatro nei Cortili, all'arsenale la compagnia Estravagario propone fino a domenica 12 agosto lo spettacolo "Il metodo Grönholm" di Jordi Galceran, mentre al Chiostro Sant'Eufemia da sabato sera la compagnia Gino Franzi presenta "Il re dei topi" di Alberto Rizzi. Al Chiostro di Sant'Eufemia, infine, dal 9 agosto la compagnia Zeropuntoit sarà in scena con "In quattro e quattr'otto (chi è quello di troppo?)" di Andrea Girardi.

Al Teatro Romano proseguono inoltre fino all'11 agosto le serate dedicate alla grande danza con i Momix.

In provincia, da segnalare al castello scaligero di Villafranca l'appuntamento con la storia di "Aladino e il Genio della lampada", protagonista dello spettacolo teatrale in programma domenica 12 agosto, con regia di Raffaele Malesci.

Dai trattati sullo zodiaco a quelli sulle fasi lunari, dagli antichi planetari ricchi di simboli misteriosi alle dissertazioni scientifiche che seguirono gli studi rivoluzionari di Copernico e Galileo, il patrimonio astronomico della Biblioteca Capitolare verrà esposto al pubblico in occasione della "notte di San Lorenzo" venerdì 10 agosto con visite guidate alle ore 18, 19 e 20.

A Porta Nuova è sempre aperto fino ad ottobre il Museo della Radio, mentre fino a settembre al Museo Archeologico al Teatro Romano è allestita la mostra "Le misure dei Romani". Nell'ambito delle visite guidate estive nei musei civici "Tesori da riscoprire", sabato 11 agosto sarà possibile esplorare il Palazzo della Ragione - Galleria d'Arte Moderna Achille Forti.

In Feltrinelli è visibile la mostra "Sevilla 1930": un viaggio fotografico che racconta la nuova produzione di "Carmen" di Georges Bizet che ha inaugurato il Festival lirico 2018 all’Arena di Verona. La galleria veronese Studio la Città propone l'esposizione "Senza Tema. Carta / Paper", una collettiva tutta dedicata alla produzione su carta di 65 artisti internazionali.

In provincia, a Peschiera del Garda nella Palazzina Storica sono esposte diverse d'arte contemporanea nell'ambito dell'esposizione "Rockstar dell'Arte". Infine, a Valeggio sul Mincio, il Parco Giardino Sigurtà si mostra in tutta la sua storia con le foto de "Il parco da ieri e oggi". L’Ossario di Custoza, infine, celebra domenica 12 agosto la bandiera italiana proponendo visite guidate speciali dal titolo "Italia, tricolore".

Per il 96° Festival lirico in Arena va in scena venerdì sera l'opera di Verdi "Nabucco", mentre sabato srà la volta di "Aida" e, infine, domenica sera nuova replica per "Carmen" di Bizet.

In occasione delle "Notti magiche a Campo" si terrà venerdì sera a Campo di Brenzone sul Garda il concerto imperdibile del Karen Edwards Trio. Sempre sul lago, assolutamente da non mancare venerdì e sabato l'appuntamento con il "Malcesine blues Festival", per due giornate all'insegna della musica live suonata nei parchi e nelle strade.

Da segnalare infine a Pescantina l'avvio della 10^ edizione dell'Overloud Festival con ben 17 band che si alterneranno sul palco durante i cinque giorni della manifestazione musicale.

Tra le nuove uscite in sala, si segnala il film d'azione Shark - Il primo squalo di Jon Turteltaub e la commedia firmata Susanna Fogel Il tuo ex non muore mai.