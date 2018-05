Cosa fare a Verona e provincia durante il weekend dall'1 al 3 giugno 2018

Tanti gli appuntamenti per questo primo weekend del mese di luglio: in città al Forte Gisella è in programma sabato e domenica l'evento "Costruisci la tua sedia", due giornate dedicate alla cultura, alle tradizioni, all'arte, ma anche allo yoga e all'enogastronomia. Nel quartiere di San Zeno come ogni prima domenica del mese, anche il 3 giugno farà il suo ritorno il classico mercatino Verona Antiquaria, tra musica live, spettacoli e splendidi oggetti vintage. Sempre domenica, per tutti gli amanti dei cani, da non perdere lo speciale evento "Dog Fest" in programma a Villa Buri.

Spostandoci in provincia, assolutamente da non perdere il tradizionale Palio del Chiaretto che si terrà dall'1 al 3 giugno sulle sponde del lago di Garda a Bardolino, tra degustazioni, concerti, fuochi d'artificio e moltissimi altri eventi tutti da scoprire. A Colognola ai Colli prosegue anche questo fine settimana la 62^ Sagra dei Bisi, mentre tra le novità è sicuramente da segnalare l'imperdibile Festa della Costata a Isola della Scala, così come anche a Cazzano di Tramigna l'81^ Mostra provinciale delle ciliegie veronesi. Da ricordare infine a Pradelle di Nogarole Rocca l'avvio venerdì 1 giugno della Sagra di San Leonardo.

Venerdì 1 giugno al Giardino Giusti di Verona per il Festival della Bellezza, Fabrizio Gifuni presenta "Scena e retroscena di Freud a teatro", un viaggio nella sua esperienza teatrale per raccontare e approfondire il rapporto con i classici letterari. Sempre in occasione del Festival della Bellezza, da segnalare al Teatro Romano l'incontro con Vittorio Sgarbi che si confronterà domenica 3 giugno con il genio di Leonardo.

Presso la Biblioteca Civica di Verona è visitabile un'imperdibile mostra fotografica dedicata al Lanificio Tiberghien. Restando in tema, la fotografia contemporanea va in scena a Verona anche all'ex Arsenale dall'1 al 3 giugno, con un Festival che raccoglie le opere di ventisei fotografi nazionali e internazionali, i quali hanno declinato il tema del "confine" nelle loro ricerche visuali.

Da non perdere infine il Museo della Radio Guglielmo Marconi, in mostra all’interno di Porta Nuova che per la prima volta viene aperta alla città. Dal 1° giugno al 1° ottobre, infatti, gli spazi della Porta cittadina ospiteranno una grande esposizione con pezzi unici, in parte provenienti dal Museo della Radio collocato nell’aula magna dell’Istituto tecnico Ferraris in via del Pontiere.

Grande appuntamento al Teatro Romano sabato 2 giugno: artisti e amici di Lucio Dalla ricordano, in un concerto-omaggio al Festival della Bellezza di Verona, uno dei grandi protagonisti della canzone d’autore italiana, genio dall’estroso lirismo che nel 2018 avrebbe compiuto 75 anni.

Doppio evento musicale al Cohen Verona nel weekend: si comincia venerdì sera con i Lostboy, un duo folk moderno che unisce armonie liriche e chitarra fingerpicking, mentre sabato sera sarà la volta dei Wozzdèt.

Tanti gli eventi di musica live anche in provincia nel weekend, a cominciare dal "Garda Jazz - Musica & Arte" che si terrà dall'1 al 3 giugno in piazza Carlotti. Assolutamente da non perdere anche il "Froggie Sound Fest" che si svolgerà venerdì e sabato a Bovolone, così come a Sommacampagna la speciale anteprima del festival "Muovimenti" in programma il 1° giugno con il concerto dei Bruno's Pizza.

Tra le nuove uscite in sala nei cinema veronesi, segnaliamo l'ultima opera del regista Steven Soderbergh La truffa dei Logan, una divertente commedia con un cast eccezionale: Channing Tatum, Adam Driver, Riley Keough, Daniel Craig e Hilary Swank.