Cosa fare a Verona e provincia durante il weekend dall'1 al 3 febbraio 2019

C'è già aria di carnevale a Verona e sono in arrivo nel fine settimane nuove imperdibili sfilate: grande festa sabato al parco San Giacomo di Borgo Roma e il giorno seguente a Ca' di David, con tante maschere e gnocchi per tutti i presenti. Da non perdere inoltre la sfilata di carnevale in programma il 3 febbraio a Madonna di Dossobuono, con la partecipazione delle principali maschere veronesi e dell'immancabile "Papà del Gnoco".

Sarà dedicata ai colori e alle tradizioni legate al carnevale anche la prossima edizione dell'immancabile mercatino di San Zeno "Verona Antiquaria", in programma come sempre la prima domenica del mese. Ancora in città, presso l'ex Arsenale, da segnalare il ritorno nel weekend della grande fiera "Verona Sposi", mentre in Gran Guardia è in arrivo la manifestazione "Anteprima Amarone" dedicata all'annata 2015.

In provincia prosegue anche questo weekend la grande Fiera del Radicchio Rosso di Casaleone, tra attività ed incontri dedicati al tipico ortaggio veronese e prelibate degustazioni. A Bovolone è invece in programma la Fiera agricola di San Biagio che quest'anno giunge alla sua 741^ edizione.

Prosegue fino a domenica lo spettacolo "La notte poco prima delle foreste" con Pierfrancesco Favino in scena al Teatro Nuovo di Verona. Per la rassegna di teatro amatoriale, è inoltre in programma nel weekend al Teatro Santissima Trinità la commedia "Se no i xe mati no li volemo".

Venerdì sera Gaia Saitta sarà protagonista sul palco del Teatro Stimate con lo spettacolo "Mi sa che fuori è primavera". La stessa sera prenderà inoltre avvio la stagione di danza del Teatro Ristori con la MM Contemporary Dance Company. Sabato farà ritorno nella sua città il regista veronese Riccardo Pippa che porterà sul palco di Fucina Culturale Machiavelli la sua celebratissima opera "Sulla morte senza esagerare".

In provincia, da segnalare al Teatro Astra di San Giovanni Lupatoto, venerdì sera, la commedia "Le baruffe Chiozzotte" di Carlo Goldoni con la Compagnia teatrale Tiraca. Sempre il 1° febbraio è in programma al Teatro Capitan Bovo di Isola della Scala l'esilarante spettacolo "Manicomic". Da ricordare, infine, per la stagione di danza al Teatro Salieri di Legnago lo spettacolo "Otello" del Balletto di Roma.

La Biblioteca Capitolare, in collaborazione con Fondazione Discanto, organizza nelle giornate del 2 e 3 febbraio, l'esposizione temporanea "Dante in Biblioteca Capitolare", dedicata ad alcune delle più antiche edizioni esistenti degli scritti danteschi, custodite nell'antica biblioteca veronese a seguito di lasciti e donazioni.

È visibile anche nel fine settimana, presso il museo di Castelvecchio in sala Boggian, la mostra dal titolo "Bottega, Scuola, Accademia. La pittura a Verona dal 1570 alla peste del 1630". Al Museo Archeologico al Teatro Romano è invece allestita l'esposizione "Bellezza e cura del corpo nell'antichità", mentre negli spazi della Galleria d’Arte Moderna Achille Forti è possibile ammirare l'esposizione dal titolo "L’amore materno alle origini della pittura moderna, da Previati a Boccioni".

Grande appuntamento alla Fucina Culturale Machiavelli venerdì sera con il live del cantautore Tobjah e Le forti luci in occasione del tour "Casa, finalmente". Sempre il 1° febbraio alle Cantine de l'Arena si terrà un fantastico viaggio virtuale tra le Highways americane con Di Maggio Connection e “Rowdy”. Per l'aperitivo domenicale, nello storico locale all'ombra dell'Arena è inoltre in programma una serata all’insegna della tradizione, della ricerca e della rivisitazione della musica popolare sudamericana con il trio Rio Grande.

Appuntamento con la musica punk-rock al Colorificio Kroen venerdì per la seconda edizione di "Drunkitude". Spazio invece alle sonorità hip hop sabato nel locale di via Pacinotti con ospite d'eccezione Claver Gold. Tris di live da non perdere nel weekend del Cohen Verona: si comincia venerdì sera con il folk-rock dei Drivewheel, mentre sabato sarà la volta dei Brasil Legal per un'escursione nella musica brasiliana. Domenica, infine, per la rasegna Cohen Jazz Club saliranno sul palco Guido Bombardieri al sax e Oscar Del Barba al pianoforte.

Tra le nuove uscite in sala segnaliamo il film di Peter Farrelly Green Book con protagonisti Viggo Mortensen e Mahershala Ali. Per il cinema italiano, invece, da non perdere il film di Matteo Rovere Il primo Re con nel cast Alessandro Borghi, Alessio Lapice e Fabrizio Rongione.