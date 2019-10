Cosa fare a Verona e in provincia nel weekend del 26 e 27 ottobre

Sarà un fine settimana pieno di opportunità per i veronesi. Oppurtunità culinarie, ma anche gastronomiche e di socializzazione. Al Parco San Giacomo di Verona sabato c'è il mercatino dell'usato Soffitte al Parco, mentre sabato e domenica il lungadige San Giorgio ospiterà un mercatino dell'hand-made. E per chi vuole conoscere meglio la propria città ci sono due occasioni: sabato una visita guidata a Santa Anastasia e domenica una visita guidata a San Giovanni in Valle.

Chi si fa guidare dall'olfatto al di fuori di Verona, le direzioni da prendere sono varie: a San Zeno di Montagna si continuano a festeggiare le castagne, mentre a Vigasio c'è la Fiera della Polenta. Gli amanti del vino hanno sempre a disposizione l'opzione de Il Moro nel Piatto a Castelnuovo del Garda, ma domenica ci sarà anche un grande evento a Villa Quaranta curato da Slow Wine. A Sant'Ambrogio di Valpolicella si soddisfano gli sportivi con l'evento podistico Dal Sommo alla Sommità di domenica, mentre sabato si conclude con l'ultimo incontro il ciclo di appuntamenti culturali dal titolo Ai Confini della Parola. Infine, spazio al romanticismo al Parco Sigurtà di Valeggio sul Mincio con una domenica tutta dedicata alle future coppie di sposi.

MOSTRE

La Galleria di Arte Moderna di Verona vale sempre una visita, ma ancora di più in questi giorni in cui è allestita la mostra fotografica «Mauro Fiorese. Treasure Rooms, 2014-2016». E sono sempre di grande valore le proposte di Studio la Città, aperto anche sabato (ma non domenica) per mostrare le opere di Jacob Hashimoto e di Lucio Pozzi. Doppia anche la proposta di Fondazione Cariverona che solo nel fine settimana offre la possibilità di entrare in Palazzo Pellegrini e vedere le mostre dedicate agli artisti Carlo Zinelli e Mirko Basaldella. Ed è aperta il sabato mattina e la domenica pomeriggio al Museo Africano la mostra Macho Nne dell'artista Cyrus Kabiru. Mentre si può visitare solo al sabato mattina Contemporanee/Contemporanei, la mostra di oltre 80 artisti al Polo Santa Marta.

E c'è arte anche al di fuori di Verona. A Sommacampagna, proseguono le mostre all'Ossario di Custoza e a Villa Venier. Si concentra, infine, sulla scultura la mostra «Impressioni, dal '900 ad oggi» a Soave.

MUSICA

Ampia l'offerta musicale a Verona. Sabato ci saranno gli ultimi appuntamenti del Festival di Musica Barocca e dell'Ottobre Musicale. E sempre sabato, dal Cile, si esibiranno al Colorificio Kroen di Verona i Föllakzoid. La domenica, invece, si apre con il primo concerto dei Brunch al Teatro Ristori e termina alle Cantine de L'Arena di Verona.

CINEMA

Questo sarà il primo fine settimana per alcuni film proiettati da giovedì nelle sale veronesi. Tra questi, l'ultimo di Salvatores, Tutto il mio amore folle ed il film per gli amanti della saga animata di One Piece.

BAMBINI

Si avvicina, infine, la notte di Halloween, quella che precede la festa di Ognissanti, l'1 novembre. E per prepararsi, i bambini potranno partecipare ad un laboratorio organizzato per sabato nello spazio famiglie di Corte Molon.