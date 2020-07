Cosa fare a Verona e provincia nel weekend del 18 e 19 luglio 2020

Sempre memori delle precauzioni che si devono tenere per evitare la diffusione del coronavirus, anche in questo fine settimana i veronesi possono uscire di casa e godersi una o più proposte organizzate nel territorio. Tra queste terza Fiera del disco, cd e vinile, nuovo, usato e da collezione in programma sabato 18 e domenica 19 luglio all'Arsenale di Verona. E per scoprire le bellezze del capoluogo sono due le visite guidate a cui si può partecipare: quella di sabato mattina dedicata al Liberty a Verona e quelle previste sia sabato che domenica all'Arena. Mentre a Bardolino, il tramonto di domenica sarà spettacolare. Dalle 18 alle 20, sulle acque del lago di fronte al Parco Carrara Bottagisio, musica dal vivo suonata dal veliero storico San Nicolò ed esibizioni di flyboard e wakeboard.



(Gigio Alberti e Claudio Bisio)

TEATRO

Sabato sera alle 21, anteprima nazionale al Teatro Romano di Verona dello spettacolo Ma tu sei felice?, una lettura spettacolo con Claudio Bisio e Gigio Alberti tratto dall'omonimo libro di Federico Baccomo. E sempre sabato si terrà uno degli eventi pensati per la rassegna InChiostro Vivo. Nel Chiostro di Santa Eufemia sarà portato in in scena «Il Mercante 2.0 - Personaggi di Shakespeare ai giorni nostri», un esercizio di riscrittura drammaturgica realizzato da ragazzi tra i 17 e i 25 anni partendo dai personaggi, dalle parole e dai temi de «Il Mercante di Venezia» di Shakespeare. Infine domenica, a Tregnago, I Trovarobe rileggono un'opera di Verdi con Un ballo in mascherina.

MOSTRE

Proseguono aperte da tempo a Verona come Contemporanee / Contemporanei al Polo Santa Marta e Il fascino dei vetri romani al Museo Archeologico, ma con la riapertura la Gam propone una mostra su Ugo Zannoni e la Biblioteca Capitolare propone l'esposizione «Post fata resurgam!»



(Daniele Silvestri)

MUSICA

Sabato sarà la sera di Daniele Silvestri e il suo «La cosa giusta tour» al Castello Scaligero di Villafranca. Ma il sabato è anche il giorno della musica a Villa Spinola di Bussolengo dove il 18 luglio si terrà uno spettacolo incentrato sulla figura di Louis Armstrong. E per chi è appassionato al flamenco, può seguire il concerto Flamenco in musica, danza & rock comodamente da casa grazie a Ram Theatre.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

CINEMA

Per gli amanti della settima arte segnaliamo la commedia Si muore solo da vivi.