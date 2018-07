Gli eventi da non perdere a Verona e in provincia nel weekend del 14 e 15 luglio

Siamo esattamente nel fine settimana centrale del mese di luglio, in piena, pienissima estate. Ci sono eventi di ogni tipo e ad ogni ora del giorno. Basta solo prendersi del tempo e leggere la lunga lista di intrattenimenti offerti dal territorio. La lista completa è qui, ma intanto ve ne segnaliamo alcuni, come la Festa di Santa Toscana organizzata per la centenaria chiesa di Veronetta nella giornata di sabato 14 luglio. Continua poi al Vallo Bastioni di via Città di Nimes il Festival Latino Americano. Spostandoci poi in provincia, a San Zeno di Montagna, il calendario degli eventi estivi in questo weekend ripropone l'iniziativa "Giocare e Gustare" nel parco di Piazza Schena, mentre a Castelnuovo del Garda in questo fine settimana si chiude la Festa della Contea.

TEATRO

Gli spettacoli teatrali a cui si può assistere il 14 e il 15 luglio nel veronese sono anche sperimentali come il real life theatre proposto dalla Fucina Culturale Machiavelli con Lancelot. Per chi invece apprezza di più il teatro più classico, il cartellone dei Teatro dei Cortili offre sempre spettacoli interessanti all'Arsenale, a Sant'Eufemia e a Santa Maria in Organo. E sarà un fine settimana di teatro anche al Castello di Montorio con la rappresentazione dal titolo "Self Control". E a Forte Gisella, sabato e domenica, ci saranno le due repliche del primo spettacolo in cartellone del "Buon Teatro 2018".

MOSTRE

A Porta Nuova è sempre aperto fino ad ottobre il Museo della Radio e fino a settembre è sempre allestita la mostra "Le misure dei Romani" al Museo Archeologico al Teatro Romano. Sabato si potrà invece ammirare la mostra fotografica di WonderV "Ode alla Leggerezza" Il 15 luglio sarà la terza domenica del mese e quindi sarà aperta anche la mostra "Malè e il suo Mozambico" al Museo Africano, mentre il parco di Villa Buri continua ad essere una galleria d'arte a cielo aperto con le opere degli studenti dell'Accademia di Belle Arti. Ed è a cielo aperto anche la mostra tutta da attraversare a piedi in una lunga passeggiata tra i Sentieri nell'Arte a Caprino Veronese, e quindi uscendo dalle mura del capoluogo. Sempre in provincia, a Peschiera del Garda nella Palazzina Storica sono sempre esposte le opere della mostra "Rockstar dell'Arte". Infine, a Valeggio sul Mincio, il Parco Giardino Sigurtà si mostra in tutta la sua storia con le foto de "Il parco da ieri e oggi". Una visita guidata all'Eremo di Bardolino sarà possibile solo nella giornata di sabato, grazie a Discanto.

MUSICA

Un artista di casa nostra e uno estero nel weekend del Castello Scaligero di Villafranca. Sabato si esibirà Riki e domenica la regina del soul Joss Stone. Veneto è invece Damien McFly, l'artista che sabato suonerà a Minerbe le sue note indie-folk. Un Blues di Pace sarà invece proposto a Custoza di Sommacampagna, mentre nella chiesa parrocchiale di Velo Veronese domenica alle 21 c'è il concerto del coro La Falìa. Ma si può andare ad ascoltare della buona musica dal vivo anche al Rifugio Telegrafo, con la Music Marathon di sabato e domenica.

CINEMA

"Coco" e "L'età imperfetta" sono i due film che si potranno vedere nell'ambito dell'Operaforte Festival.