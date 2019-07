Cosa fare a Verona e in provincia nel weekend del 13 e 14 luglio

È sempre lunga la lista di eventi in programma nei weekend della provincia di Verona. Impossibile segnalarli tutti e a volte è difficile anche scegliere tra le diverse proposte che provengono dal territorio. Ci si vorrebbe sdoppiare per partecipare a tutti gli eventi che fanno vibrare le corde interiori del nostro piacere, ma ahimè questo non è possibile e allora evidenziamo alcuni degli appuntamenti organizzati a Verona e nel territorio scaligero.

A Verona, sabato 13 e domenica 14 luglio, saranno gli ultimi giorni in cui si potrà partecipare alle passeggiate culturali per le ville e i palazzi della Belle Époque. Sarà invece una passaggiata nel gusto quella prevista per domenica mattina a Bosco Chiesanuova, a cura della locale Proloco. E la parola gusto, d'estate, è spesso associata ad un'altra parola: sagre. In questo fine settimana c'è la sardellata al chiaro di luna a Garda e la festa dei bigoli a Mazzano di Negrar. Infine, per gli sportivi, sabato sarà un giorno buono per andare a Malcesine oppure al Rifugio Telegrafo.

A Verona continua lo spettacolo itinerante ispirato alla tragedia di Shakespeare di Romeo e Giulietta, ma continuano anche gli spettacoli della rassegna del Teatro nei Cortili: all'Arsenale è in scena Màscare, putte, pitòchi e barcarioi; a Santa Maria in Organo c'è Orario d'ufficio e infine nel Cortile di Sant'Eufemia è in programma lo spettacolo Le Petit Cafè.

Uno spettacolo teatrale per ragazzi è invece in programma sabato, al Mulino dei Gaji di Vestenanova, s'intitola «Una minestra di sasso».

Molte esposizioni in corso a Verona e in provincia termineranno a settembre, ma questo non significa che non si possono visitare anche in questo weekend. il Museo di Castelvecchio, il Museo Archeologico e il parco di Villa Buri offrono mostre dai contenuti molto diversi, ma tutte di grande interesse. Come interessanti sono anche le mostre di foto e dipinti alla Gam. La collettiva allestita nello Studio la Città si può visitare il sabato, ma non la domenica, mentre sia il sabato che la domenica si può entrare nel Palazzo della Gran Guardia per L'Opera in Mostra e per vedere le opere di Martino Zanetti.

Bisogna, infine, affrettarsi per visitare A certain bloom, la prima mostra personale dell'artista svedese Kristina Bengtsson in Italia. L'esposizione è in Fonderia 20.9 fino a sabato 13 luglio.

Domenica è il giorno di J Ax + Articolo 31 in Arena, ma non sono da meno gli eventi musicali in programma sabato, quando al Teatro Romano sarà celebrato Rudy Rotta o quando a Bussolengo si concluderà la due giorni del Funky Move.

Unisce infine musica e conoscenza del territorio l'evento Canti Viandanti a Montecchia di Crosara.

Si conclude questo sabato il Bridge Film Festival nel quartiere Filippini di Verona, mentre il cinema all'aperto del festival Operaforte, al Forte Santa Caterina propone due pellicole che ormai si possono definire dei classici del cinema: sabato c'è Indiana Jones e l'Ultima Crociata, mentre domenica l'italiano Io Ballo Da Sola.

E per chi al fresco della sera preferisce il fresco dell'aria condizionata, questo sarà il primo fine settimana al cinema per l'ultimo film su Spiderman

