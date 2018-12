Cosa fare a Verona e in provincia nel weekend del 29 e 30 dicembre

Ultimo fine settimana del 2018. Il Natale è passato e ci si organizza per il Capodanno, ma c'è ancora una lunga serie di eventi in provincia di Verona prima di salutare quest'anno e dare il benvenuto al 2019.

Nel capoluogo, ad esempio, sono stati organizzati degli eventi speciali e gratuiti nei musei per domenica pomeriggio. Mentre sabato mattina, spettacolo completo per l'Agsm Christmas on Ice.

Il presepe vivente di Pedemonte, a San Pietro in Carino, è alla sua ultima edizione e sarà aperto anche domenica dalle 15 alle 19. E prosegue il calendario degli eventi natalizi in altri comuni della provincia, come Villafranca, Castel d'Azzano, Bardolino, Lazise, Peschiera, Malcesine, Garda, Bussolengo, Bovolone e Brenzone. Si respira ancora aria natalizia nel villaggio del Flover e a Gardaland.

Per gli amanti della montagna, il Rifugio Telegrafo è aperto in questi ultimi giorni dell'anno. E domenica, ciaspolata a sorpresa con le guide di Equipe Natura, con ritrovo alle 9.30 al parcheggio del Famila nel centro commerciale Verona Est.

Si possono ammirare solo in questo periodo dell'anno e quindi non bisogna perdere le mostre dei presepi. A Verona c'è la rassegna internazionale in Gran Guardia, ma anche la mostra all'Ex Macello. Particolare poi anche la mostra di diorami nella sala consiliare della prima circoscrizione.

Non avranno un clima natalizio, ma sono comunque interessanti anche le altre mostre visitabili a Verona. Al Museo di Storia Naturale prosegue la mostra fotografica Everyday Climate Change, mentre al Museo Archeologico c'è quella sulla bellezza e cura del corpo nell'antichità. Alla Galleria di Arte Moderna, le opere esposte hanno come tema principale la maternità e invece a Castelvecchio ci si concentra sulla pittura a Verona tra la fine dell '500 e l'inizio del '600. Harry Potter è invece al centro della mostra aperta fino a domenica al Centro Culturale 6 Maggio 1848. Ultimi giorni anche per lo Shakespeare Interactive Museum, sempre a Verona. Solo sabato, in questo weekend, si può accedere all'esposizione No Place Like Home allo Studio la Città. E alla Feltrinelli in mostra ci sono le illustrazioni di Fabio Visentin.

La solidarietà a Natale non può mancare e così sabato al Cinema Teatro di San Massimo il concerto di canti natalizi e gospel è per sostenere le famiglie in difficoltà. Invece, domenica, alle Cantine de l'Arena, happy hour di fine anno con la musica d'autore di Simone Leon Perron & Marco Biasetti.

Risate all'italiana con due film recentemente usciti sul grande schermo, i Moschettieri del Re e La Befana Vien di Notte. Ottima l'apertura anche per l'animazione di Spider-Man Un Nuovo Universo, ma per il premio di "Film di Natale" la lotta sembra tra l'italico cinepanettone con la ritrovata coppia Boldi-De Sica con Amici Come Prima e il ritorno di Mary Poppins.

