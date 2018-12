Il lungo weekend a Bardolino tra spettacoli, musica live e degustazioni

Si profila un fine settimana di grandi appuntamenti a Bardolino, sul Lago di Garda. Prosegue, infatti, la rassegna “Dal Sei al Sei – Il Natale a Bardolino”, che porta nella cittadina affacciata sul lago più di 60 eventi in 44 giorni, oltre al mercatino di Natale, la pista di pattinaggio coperta e la nuovissima Area Kids con laboratori per bambini, attività ludiche e la maestosa ruota panoramica.

A catalizzare l’attenzione questo fine settimana saranno però i festeggiamenti per i 50 anni della DOC Bardolino. Organizzato in collaborazione con il Consorzio Tutela Vino Bardolino, l’evento si aprirà domenica 9 dicembre, con l’inaugurazione alle 17.30 della nuova sede del Consorzio a Villa Carrara Bottagisio a cui seguirà lo spettacolo musicale Ecce Novum Gaudium nella Sala della Disciplina. L’appuntamento proseguirà lunedì 10 dicembre nelle sale de La Loggia Rambaldi con 40 cantine che proporranno in degustazione il Bardolino Chiaretto in vasca del 2018, una sorta di pre-anteprima del rosato del Lago di Garda.

All’interno del villaggio di Natale, invece, giovedì 6 dicembre, festa del patrono di Bardolino San Nicolò, alle 17.45 si terrà l’accensione del grande albero di 9 metri posizionato in Piazza Matteotti, mentre il mercatino e tutte le attività saranno aperte tutto il giorno, compresa l’area kids.

Venerdì 7 dicembre si festeggia il secondo compleanno del progetto “Voga” a cura dell’associazione Canottieri di Bardolino, e per l’occasione alle 20.30 nella Sala della Disciplina, la pittrice, ballerina e scrittrice Simona Atzori incontrerà il pubblico per parlare di sport senza limiti.

Sabato 8 dicembre al Teatro Corallo alle 16.30, The Movie Magic Concert, spettacolo musicale per famiglie e bambini a cura della Filarmonica Bardolino. Ingresso libero.

L’area kids, coperta e riscaldata, sarà dedicata durante i 4 giorni alle decorazioni natalizie: i bambini potranno realizzare, sotto la guida di animatori ed educatori del Servizio Educativo Bardolino, centrotavola, presepi, cappelli di Babbo Natale e tanti altri oggetti con cui allestire l’albero di casa. L’area food, invece, posizionata su Lungolago Cornicello, ospiterà i piatti della cucina tipica veronese.