Tre webinar gratuiti in lingua inglese a luglio con Inlingua Verona

Inlingua Verona è felice di presentare il programma di webinar gratuiti per il mese di luglio.

Internet ha cambiato la vita di tutti i giorni in maniera radicale e, soprattutto dopo il periodo appena trascorso, è fondamentale imparare a creare e a mantenere stabili relazioni "a distanza" con i propri clienti, soci, fornitori o colleghi.



Ecco l’agenda di luglio:



"5 steps to build your linkedin profile" con Tom Pollo

Learn the 5 steps to build your LinkedIn profile, explore the platform, find the right way to communicate who you are and why we should visit your profile.

– LUNEDì 20 luglio dalle 18.00 alle 19.00



"Migliorare le relazioni commerciali … in un webinar" con Daniela Bastianoni

Strategie e strumenti per creare e mantenere buone relazioni con i clienti di lingua inglese attraverso la modalità del “seminario digitale”.

– GIOVEDI 16 luglio dalle 18.00 alle 19.00



"How to handle an online meeting" con Tom Pollo

In questo seminario discuteremo sugli obiettivi e varie tipologie di meeting aziendali, si passerà poi ad Identificare gli eventuali argomenti inappropriati e come prendere il controllo della discussione. Questo webinar è per chi partecipa a riunioni online e vuole essere in grado di effettuare interventi attivi, sintetici e diplomatici!

– GIOVEDì 23 luglio dalle 18.00 alle 19.00



Tutti i webinar si svolgeranno sulla piattaforma Zoom e per l’iscrizione basta compilare questo Google Form: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScsZsekbETms_BEpv4KrCghXWjpHtXHXOlCEsoU5iU6ELsNwQ/viewform



Per maggiori informazioni scrivi a segreteria@inlinguaverona.it