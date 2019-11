Contro la violenza sulle donne "We run: libere di correre" a Verona

Domenica 24 novembre si svolge "We run: libere di correre", manifestazione podistica per dire "no" alla violenza sulle donne, con partenza dal Chievo. Corsa e camminata che quest'anno sostiene due importanti progetti rivolti a donne in difficoltà. Non è un evento sportivo qualunque, ma una manifestazione che è diventata un appuntamento atteso dai veronesi e non solo. Sono tanti ormai anche i partecipanti che arrivano dalle provincie limitrofe, a testimonianza che quando una causa è importante , travalica distanze e confini.

È una manifestazione podistica non competitiva a scopo benefico, aperta a tutti (donne, uomini, bambini) che si snoda su due percorsi di circa 6 e circa 11 km parzialmente chiusi al traffico per camminare e correre lungo le rive dell’Adige. Apre la corsa la maratoneta Eliana Patelli, di origine bergamasca ma con il cuore a Verona. L'obiettivo di We Run è sensibilizzare su un tema sempre attuale e raccogliere fondi a sostegno di associazioni che aiutano concretamente donne vittime di violenza e in difficoltà.

All'interno del Parco dell'Adige, entrambi i percorsi sono pianeggianti e alla portata di tutti. Il primo di circa 6 km è interamente su strade asfaltate e chiuse al traffico. Il percorso da circa 11 km si sviluppa su terreno misto.

Informazioni, contatti e iscrizioni

Per iscriverti entra nel sito Endu.net.

