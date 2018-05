Per festeggiare il solstizio d'estate torna "Waur Ljetzan" la Festa del Fuoco a Giazza

La Pro Loco Ljetzan - Giazza, in collaborazione con il Curatorium Cimbricum Veronense, il Comune di Selva di Progno e con il patrocinio della Comunità Montana, del Parco Naturale Regionale della Lessinia, della Provincia di Verona e del Consorzio Pro Loco Lessinia, è lieta di offrirvi "Waur Ljetzan" - Festa del Fuoco a Giazza.



Nella notte più breve dell’anno, a Giazza si accende la magia del Solstizio d’Estate: il 23 Giugno, notte di San Giovanni, nella piazza della piccola comunità cimbra si celebra la Festa del Fuoco ("Waur Ljetzan" in lingua originale). Si tratta della notte più breve dell’anno in quanto il Sole è all’apice della sua luce. Un giorno considerato sacro nelle tradizioni pagane precristiane.

Nella festa di S. Giovanni convergono i riti indoeuropei e celtici che esaltano il potere del Fuoco e della Luce, delle acque e della terra feconda di erbe, di messi e di fiori. E’ proprio nella notte di San Giovanni che in tutte le campagne del nord Europa, l’attesa del Sole era ed è propiziata da falò accesi sulle colline e sui monti, perché da sempre con il Fuoco si mettono in fuga le tenebre e, con esse, gli spiriti maligni, le streghe ed i demoni vaganti nel cielo.

Attorno ai fuochi si canta e si danza; è una notte magica, una notte di prodigi: le acque trovano voci e parole cristalline, le fiamme disegnano promesse d’amore e di fortuna, il Male si dissolve sconfitto. A Giazza, attraverso rievocazioni, musiche e spettacoli di fuoco, si rinnovano i riti ancestrali dei Cimbri con l’accensione dei 13 bracieri, simbolo della loro unità.

Programma

ore 16.00 -18.00 “Filo di Fiaba”: laboratorio didattico per bambini dai 5 ai 10 anni presso la Casa dei Boscaioli

ore 21.00 saluti dei Presidenti delle Associazioni e della Pubblica Amministrazione.

ore 21.15 “Alchimie di Fuoco” della Compagnia Teatrale “Piccolo Nuovo Teatro” di Bastia Umbra (PG). L’Amore ed il Fuoco sono i protagonisti di questo spettacolo dai toni misteriosi ed affascinanti, in cui Magia, Sogno e Destino fanno da sfondo agli artisti. Personaggi a terra e su trampoli si cimentano in performance di grande impatto, creando spettacolari scene con un bilanciere infuocato, un grande toro pirotecnico, imponenti costumi e emozionanti prese acrobatiche.

ore 22.15 rappresentazione di miti e leggende della Lessinia e accensione dei fuochi simbolo dell’unità degli antichi 13 Comuni Cimbri

Per info: prolocoljetzangiazza@gmail.com

Pro Loco Ljetzan - Giazza 3407372819

Curatorium Cimbricum Veronense 3401926309

A partire dalle ore 17.30 fino alle ore 24.30 circa bus navetta gratuito da Selva di Progno per tutta la serata.

(fonte Facebook)