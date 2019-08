Waiting for the Opera: un tour speciale per l'anniversario dell'Arena

Il 10 agosto 1913 viene rappresentata la prima Opera all’Arena di Verona. Con Aida inizia il Festival Lirico che ha reso Verona famosa nel mondo. A distanza di 34 anni, il 2 agosto 1947 Maria Callas debutta in Italia sul palcoscenico areniano con La Gioconda. È il preludio di una brillante carriera che porterà il giovane soprano statunitense a diventare La Divina.

Per celebrare questi due importanti anniversari, entrambi svoltisi nel mese di agosto, sabato 10 agosto alle ore 16.30 si svolgerà una speciale visita guidata nel centro storico di Verona e successivamente alla mostra della Fondazione Arena di Verona Waiting for the Opera al Palazzo della Gran Guardia. L’itinerario in città toccherà luoghi storici legati alla vita veronese di Maria Callas, come via Leoncino dove ha abitato fino al 1955 e la chiesa dove si è sposata con Giovanni Battista Meneghini.

Ma anche tappe turistiche di grande prestigio per Verona: il cortile e il balcone di Giulietta reso celebre in tutto il mondo da William Shakespeare, piazza Erbe e ovviamente l’Anfiteatro Arena che ha visto La Divina esibirsi dal 1947 e fino al 1954. E come ultima tappa, alle ore 17.30 la visita alla mostra Waiting for the Opera inaugurata lo scorso 21 giugno – in occasione dell’apertura del 97° Festival Lirico Areniano – per ripercorrere oltre un secolo di tradizione lirica attraverso bozzetti, costumi di scena, figurini, fotografie d’epoca, registrazioni audio e video. Le cinque sezioni – una per ognuno dei titoli lirici del cartellone 2019 – Aida, Il Trovatore, Tosca, La Traviata, Carmen e una sezione speciale dedicata al Maestro Zeffirelli sono il perfetto completamento dell’esperienza che Verona e l’Anfiteatro offrono agli amanti della lirica ma anche a coloro che vogliono avvicinarsi e scoprire l’Opera.

Per i possessori di un biglietto dell’Opera, l’ingresso alla mostra è compreso e nelle sere di spettacolo, la visita è protratta fino a pochi minuti prima dell’inizio della recita. Un’occasione imperdibile per chi si vuole emozionare prima di entrare nel tempio della lirica a cielo aperto.

Informazioni e contatti

Costo della visita guidata speciale di sabato 10 agosto: 12 euro a persona escluso ingresso in mostra (intero: 5 euro | ridotto: 3 euro/gratuito con il biglietto dell’Opera).

Numero massimo di partecipanti: 25 persone.

Punto di ritrovo: Domus Mercatorum, piazza Erbe.

Prenotazioni: info@waitingfortheopera.it

Web: www.waitingfortheopera.it