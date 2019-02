Vrec al Cohen: il secondo appuntamento live è con il cantautore Gianmaria Simon

Secondo appuntamento per il miniciclo di appuntamenti dal vivo promozionali di artisti che hanno pubblicato un disco con l’etichetta veronese Vrec (marchio di davvero comunicazione)



Mercoledì 27 Marzo sarà la volta del cantautore toscano Gianmaria Simon che presenterà il suo ultimo lavoro “Low Fuel”. Simon, che già in passato aveva omaggiato Leonard Cohen con la cover di “Dance Me The End of Love” ha da poco pubblicato con Vrec il suo nuovo album di inediti ed è attualmente in tour.



Gianmaria è un artista polveroso, “malestante” che continua ostinatamente ad andare avanti lungo strade secondarie poco battute affrontando sonorità sempre diverse, dal folk al blues oscuro con influenze western e pop. Nel lessico ricercato e gli strumenti usati (non mancano fisarmoniche, congas, ukulele, mandolino, trombe, violini) Simon si colloca come un artista unico nel panorama nazionale. Si esibirà in un set acustico.