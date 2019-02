"Volpi e Galline" e "Ragazza seria conoscerebbe uomo solo max 70enne" per un weekend tutto da ridere a Modus

Doppio appuntamento questo weekend presso il Teatro Modus di piazza Orti di Spagna per la rassegna Ridere fa bene agli addominali: sabato 23 febbraio alle ore 21.15 va in scena lo spettacolo “Volpi e Galline” della compagnia teatrale Codex 8e9 e domenica 24 febbraio alle ore 18.00 è il turno di “Ragazza seria conoscerebbe uomo solo max 70enne” di e con Carla Carucci.

La commedia “Volpi e Galline” ha come fulcro le vicende di un nucleo familiare, e tratta con ironia ed ilarità lo scottante tema degli anziani e quello delicatissimo dell’handicap.

Narra le vicende della famiglia Musino, composta da due genitori avanti con l’età, tre figli con personalità fortemente diverse ed una figlia portatrice di handicap. L’intera scena si svolge all’interno della sartoria Musino, condotta dalla signora Musino e dall'eccentrico capofamiglia che di tanto in tanto sfoggia a modo suo le sue arti di attore mancato. Mamma e papà ormai anziani e con una figlia da accudire, convocano un giorno i tre figli in casa propria per chiedere loro aiuto e collaborazione ma essi sembrano non gradire troppo l’eventuale presenza dei genitori e della sorella nella propria vita. Sono costretti, quindi, a trovare una soluzione alternativa, contemplando tra le varie ipotesi anche quella più drastica. Ma, nell’esercizio di questo diabolico piano, succede qualcosa che li costringerà a cambiare le carte in tavola. Sorpresi dall’imprevisto, e cercando goffamente di salvare capre e cavoli per insabbiare tutto il piano precedentemente “approvato”, si renderanno protagonisti di un finale travolgente.

DOMENICA 24 FEBBRAIO alle ore 18.00 va in scena lo spettacolo tragicomico “Ragazza seria conoscerebbe uomo solo max 70enne” di e con Carla Carucci.

Rosi, la protagonista, è un’eterna romantica che non ha perso la speranza di trovare un amore per la vita.

“35enne, romantico che guarda dentro le persone, aspetta di finire tra le braccia di una donna capace di sorprenderlo. Desidero un futuro insieme. Astenersi rumene e perditempo.”

Ma lui, Raimondo, non arriverà mai ed entrerà a far parte della lunga lista di appuntamenti al buio ai quali nessuno mai si è presentato. Rosi sprofonderà nella tristezza, ma troverà il modo di sublimarla vendicandosi sui ritagli degli annunci matrimoniali conservati per anni nella sua inseparabile borsetta. Un sorprendente finale le ridarà, infine, la speranza nella vita e nell’amore. Ma per quanto tempo?

