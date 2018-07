Quattro giorni esplosivi di arte, musica e creatività con "Volcana" al Forte San Briccio

Officina Fotonica e Collettivo artistico Gruppo F, in collaborazione con l’associazione All’ombra del Forte e San Briccio in Festa sono lieti di invitarvi alla seconda edizione di "Volcana", festival di musica e arte che si terrà dal 26 al 29 luglio a Forte San Briccio, a Lavagno.

Dopo il successo dello scorso anno viene riproposta una formula travolgente che unisce differenti espressioni artistiche e musicali in un unico ricchissimo programma. Esposizioni, installazioni, performance, concerti, djset, rappresentazioni teatrali ed esibizioni varie daranno vita ai meravigliosi spazi del Forte.

Segnaliamo tra le differenti proposte l’esibizione venerdì 27 luglio di Bunty, musicista eclettica, performer e visual artist di Brighton e l’attesissima serata Dubwise che sabato 28 luglio incendierà la Piazza d’Armi con le migliori selezioni dub e drum’n’bass.

Ci saranno inoltre laboratori per i più piccoli, corsi di arte-terapia, proiezioni. Non mancano certo i motivi per partecipare. L’ingresso alle giornate del festival sarà ad offerta libera. Bar e cucina sempre aperti con ottima birra fresca e ottimi piatti anche vegetariani. Il corposo programma dettagliato della manifestazione lo trovate sulla pagina facebook di Officina Fotonica. Vi aspettiamo al Forte!

Evento Facebook