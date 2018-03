Le voci, i libri e gli albi illustrati: corso di lettura ad alta voce

“La voce umana fa crescere i bambini, li guarisce dai malanni più diversi, restituisce i loro anni a chi li ha persi, è un invito a leggere a voce alta ai bambini. Se un adulto legge un libro a voce alta e quel libro gli piace come adulto, contagerà di piacere il bambino al quale arriverà sia la storia sia il piacere con cui viene offerta quella lettura”

B. Tognolini

COSA?

4 incontri di formazione introduttiva intorno ai libri, agli albi illustrati e alla lettura ad alta voce per pubblico bambino, a cura di “Leggere Insieme... Ancora! A.P.S”

CHI?

Il corso è rivolto a genitori, insegnanti, educatori e a chiunque desideri incontrare il mondo della letteratura a colori

QUANDO?

Venerdì 20 e 27 aprile, 4 e 11 maggio 2018 - ore 20:00 - 23:00

DOVE?

Biblioteca Comunale di Villafranca di Verona

Piazza Villafranchetta, 30

COSTO?

50 euro + 10 euro tessera associativa “Leggere Insieme...Ancora!”

COME?

L’iscrizione è obbligatoria e si effettua scrivendo a info@leggereinsiemeancora.it o telefonando al 347 0787292, entro il 13 aprile 2018. Il corso sarà attivato con minimo di 10 partecipanti.