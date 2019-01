Supporto gratuito allo studio e esperienza di volontariato: Nuova Acropoli Verona propone un nuovo progetto di volontariato in risposta alla dispersione scolastica nella scuola secondaria.



Nuova Acropoli Verona propone per te il nuovo progetto di supporto allo studio. Il progetto VIVI consiste in attività di aiuto allo studio per ragazzi della scuola secondaria di Borgo Roma (Istituto Comprensivo Statale Verona 11 – Borgo Roma Ovest) coinvolgendo la cittadinanza in una formula di solidarietà circolare.

Il progetto prevede un impegno di 2 ore settimanali suddivise in uno o due incontri la settimana in orario pomeridiano. I ragazzi potranno scegliere due discipline che saranno poi oggetto del supporto.

Sabato 9 febbraio alle ore 15.30, in sede dell'associazione in via Merano,17, si terrà un incontro di presentazione del progetto.



Il progetto "VIVI: Volontario Insegna, Volontario Impara" vuole essere non solo un sostegno scolastico ma anche uno strumento di responsabilizzazione sociale. Infatti i giovani o adulti coinvolti come tutor sono persone che mettono, volontariamente e gratuitamente, il proprio tempo e le proprie competenze a disposizione della comunità. A loro volta gli studenti che usufruiscono di questo servizio, non ripagano economicamente i tutor, ma possono restituire alla cittadinanza il servizio sotto forma di partecipazione sociale. Il volontariato assume così il ruolo di protagonista: uno strumento educativo e la possibilità per ognuno (dai più giovani agli adulti) di essere utile facendo fronte alle problematiche che toccano la nostra comunità



Per conoscere il progetto e proporsi come tutor è possibile partecipare all’incontro di presentazione 9 febbraio alle ore 15.30 in sede dell’associazione in via Merano, 17 (traversa di via Scuderlando).



Per qualsiasi altra informazione, è possibile rivolgersi direttamente all’associazione dal lunedì al venerdì dalle 19 alle 21, presso la sede in via Merano 17 (borgo Roma - traversa di via Scuderlando) – tel. 045 2020804. È possibile, inoltre, contattarci tramite sms e WhatsApp al numero 3807689599.