"Viva España!" al Teatro Salieri di Legnago con il violinista Stefan Milenkovich

Mercoledì 10 gennaio 2018 alle 20.45, secondo appuntamento della rassegna di musica al Teatro Salieri di Legnago (VR) (0442 25 477 www.teatrosalieri.it), con un speciale concerto dal titolo: Viva España! interpretato dalla Ukrainian Radio Symphony Orchestra - Kiev.

Dividerà il palcoscenico con i professori d’orchestra diretti da Volodymyr Sheiko, il violinista serbo Stefan Milenkovich, già applaudito al Salieri per le sue eccezionali doti tecniche e interpretative, solista di due pagine altamente virtuosistiche di De Sarasate.

Una serata dedicata al repertorio romantico ispirato al folklore iberico, sia attraverso alcuni dei suoi più celebri eroi nazionali, come Granados e De Sarasate, sia mediato dall’esotismo che stimolò la brillante tavolozza orchestrale della scuola nazionale russa, di cui l’Orchestra Sinfonica della Radio Nazionale Ucraina, fondata nel 1929, è una delle più autorevoli interpreti in patria e in tutto il mondo.

Il programma

Nikolaj Rimskij-Korsakov Capriccio Spagnolo op.34

Pablo de Sarasate Zingaresca op.20 per violino e orchestra -Carmen Fantasy op.25 per violino e orchestra

Enrique Granados Tres danzas españolas

Michail Glinka Notte d’estate a Madrid - ouverture spagnola n.2 - Capriccio brillante sulla Jota aragonese - ouverture spagnola n.1

Ore 20.00, al Ridotto del Teatro - Conversazioni sul concerto con Mauro Masiero, musicologo

Informazioni

Biglietti: da € 14 a € 25; per gli under 18, prezzo speciale di 8€ per ogni categoria di posto.

I biglietti sono in vendita anche al telefono, con carta di credito e online www.teatrosalieri.it

Prenotazioni

T. 0442 25477

info@teatrosalieri.it

Gli interpreti

Stefan Milenkovich, nativo di Belgrado, ha iniziato lo studio del violino all’età di tre anni, dimostrando subito un raro talento che lo porta alla sua prima apparizione con l’orchestra, come solista, all’età di sei anni ed incominciando una carriera che lo ha portato ad esibirsi in tutto il mondo. È stato invitato, all’età di 10 anni, a suonare per il presidente Ronald Reagan in un concerto natalizio a Washington, per il presidente Mikhail Gorbaciov quando aveva 11 anni e per il Papa Giovanni Paolo II all’età di 14 anni. Ha festeggiato il suo millesimo concerto all’età di sedici anni a Monterrey in Messico. S.Milenkovich è stato vincitore di molti premi partecipando ai più importanti concorsi internazionali: il Concorso di Indianapolis (USA), il “Tibor Varga” (Svizzera), il “Queen Elizabeth” (Bruxelles), lo “Yehudi Menuhin”(Gran Bretagna), il “Ludwig Spohr” di Weimar ed il Concorso di Hannover (Germania), il “Lipizer”di Gorizia ed il “Paganini” di Genova in Italia. Riconosciuto a livello internazionale per le sue eccezionali doti tecniche ed interpretative, ha suonato come solista con molte orchestre sinfoniche in tutto il mondo, collaborando con direttori del calibro di Lorin Maazel, Daniel Oren, Lu Jia, Lior Shambadal, Vladimir Fedoseyev, Sir Neville Marriner. La sua discografia include tra l’altro le Sonate e le Partite di J.S.Bach, e l’integrale per la Dynamic (2003) delle composizioni di Paganini per violino solo. Dedito anche all’insegnamento, dal 2002 è stato assistente di Itzhak Perlman alla Juilliard School di New York, prima di accettare l’attuale incarico di Professore di violino all’Università dell’Illinois,USA.

Dal luglio 2005 Volodymyr Sheiko è stato nominato direttore principale e direttore artistico della OSRNU. Nato a Kharkov, ha studiato al Conservatorio di Kiev. Kappelmeister all’Opera Nazionale di Kiev si è perfezionato al Teatro Bolshoj di Mosca sotto la guida di Fuat Mansurov. Con la direzione di Sheiko, la OSRNU ha realizzato oltre 250 registrazioni di musiche ucraine ed internazionali a favore del Fondo Nazionale della Radio, effettuando numerose tournée all’estero negli ultimi anni, in ben 11 nazioni: Italia, Spagna, Portogallo, Belgio, Olanda, Lussemburgo, Polonia, Bielorussia, Algeria, Iran, Corea del Sud. Nel corso della sua carriera, il M° Sheiko è stato insignito di varie onorificenze dallo Stato Ucraino per l’intensa opera svolta a favore della diffusione musicale: dal “Diploma Onorario del Parlamento” (2005), fino al recente titolo di “Artista del Popolo” (2015).

Ukrainian Radio Symphony Orchestra - Kiev L’Orchestra Sinfonica della Radio Nazionale Ucraina (OSRNU) ha al suo attivo oltre 85 anni di attività e di grandi successi in tournée realizzate in tutto il mondo. Il 5 ottobre 1929 è iniziata l’attività concertistica della OSRNU, con 45 musicisti stabili che proposero al pubblico di Kharkov (la precedente capitale dell’Ucraina) un ciclo con le sinfonie ed i poemi sinfonici composti da P.I Cajkovskij. In seguito fu trasferita a Kiev ed i musicisti stabili divennero 60. Nel corso della sua pluridecennale attività, la OSRNU è stata diretta dai più importanti direttori russi (da O.Klimov a G.Rozhdestvenskiy), e si è contraddistinta per il rilievo dato nella conservazione e valorizzazione delle tradizioni musicali dell’Europa orientale, con un archivio che comprende più di 10.000 incisioni di composizioni orchestrali effettuate a Kiev in uno dei più grandi studi di registrazione a livello europeo. L’incessante attività istituzionale in patria ed oltre confine, e la partecipazione a vari prestigiosi Festival musicali (propendo anche brani in prima esecuzione assoluta), ha consentito all’ Orchestra Sinfonica della Radio Nazionale di raggiungere lo status di migliore compagine strumentale dell’ Ucraina.

(fonte foto Teatro Salieri)