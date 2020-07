Voce e anima dei New Trolls, Vittorio De Scalzi in concerto alla Littorina di Valeggio sul Mincio

Un campione della canzone italiana: Vittorio De Scalzi (voce e anima dei New Trolls) sarà il protagonista del secondo appuntamento di Musica in Littorina, la rassegna di concerti a cadenza settimanale che si sovlge presso la Littorina del Mincio di Salionze di Valeggio sul Mincio (VR). Giovedì 9 luglio alle ore 21.30 il cantautore salirà sul palco da solo: accompagnandosi con chitarra e pianoforte, farà rivivere momenti indimenticabili della musica popolare degli ultimi cinquant’anni. L’ingresso è libero, a numero limitato, con obbligo di prenotazione dei tavoli per la cena a menù.

Musica in Littorina, inoltre, si impegna a sostenere l’Associazione Bambino Emopatico Oncologico) con una raccolta fondi che saranno destinati ai bambini seguiti dall'ABEO. La voce generosa e profonda di Vittorio De Scalzi, sostenuta da chitarra e pianoforte da lui stesso suonati: il solo che l’artista genovese terrà alla Littorina del Mincio offrirà una perfetta visione del suo lato cantautorale, con i brani del suo disco L'attesa e un percorso tra le gemme musicali frutto delle sue collaborazioni con Fabrizio De André, Umberto Bindi, Renato Zero, Mina, Ornella Vanoni, Anna Oxa e Drupi. De Scalzi ha già tagliato il traguardo dei 50 anni di carriera, con un percorso artistico che lo ha reso uno dei protagonisti assoluti della canzone italiana.

Nato a Genova nel 1949, nel 1967 fonda i New Trolls, band con la quale entra nella storia del rock italiano, partecipando a sette edizioni del Festival di Sanremo, facendo da gruppo di apertura per i concerti italiani dei Rolling Stones e soprattutto dando una personale impronta all’epopea del progressive rock.

Informazioni e contatti

La Littorina del Mincio via Gardesana Nord 241, Salionze di Valeggio sul Mincio (VR) www.lalittorinadelmincio.it - email: info@lalittorinadelmincio.it tel. 045 4852921. Ingresso libero a numero limitato con obbligo di prenotazione dei tavoli per la cena a menù. Direttore artistico: Mauro Ottolini