Vito e Claudia Penoni protagonisti a Sommacampagna con lo spettacolo "Adamo e Deva"

Ecco in arrivo il settimo e penultimo appuntamento del TEATRO SOLD-OUT: venerdì 16 Febbraio alle ore 21.00 presso l’Auditorium Mirella Urbani (Via Scuole, 49) a Caselle di Sommacampagna, la Tutto Acceso Produzioni presenterà la brillante commedia di Vito e Claudia Penoni, "Adamo e Deva". Adamo è un avvocato che gestisce lasciti e donazioni che i fedeli fanno alla Curia di Roma: se stai per morire, non hai eredi e vuoi lasciare tutto alla Chiesa guadagnandoti il Paradiso, chiami lui. Come tutti i sabato sera Adamo sta aspettando i suoi amici. Ha cucinato, apparecchiato con cura la tavola, ha scaraffato il vino…quando suonano alla porta. Entra Deva, una donna vestita con un abbigliamento leggermente inquietante e una valigia in mano. Adamo tenta di dire qualcosa ma Deva si scusa di essere arrivata prima degli altri…quindi in silenzio si siede a tavola. Chi è la donna misteriosa? E perché gli altri commensali non arrivano? Quella che doveva essere una rassicurante serata tra amici si trasforma in un'epica e sgangherata apocalisse, dove niente sarà uguale a prima. La cena più integralista, biblica e rocambolesca della storia sta per iniziare! I celebri comici Vito e Claudia Penoni portano in scena due nuove ed esilaranti maschere della Commedia all'italiana: i "fondamentalisti occidentali". Da non perdere!

VITO E CLAUDIA PENONI

Stefano Bicocchi, in arte Vito, approda in televisione dove segna la strada ai varietà comici degli anni ottanta con "Gran Paese Varietà"voluto da Gianni Minoli e soprattutto "Lupo solitario", "Matrioska" e "Araba fenice" con Antonio Ricci e Mediaset che hanno segnato il percorso della comicità televisiva degli anni a venire. È tornato alla tv con un personaggio che gli appartiene in "Bulldozer" su Rai Due conEnrico Bertolino e Federica Panicucci. Ha dato vita ad un progetto con Raisat Gambero Rosso Channel alla passione di sempre della cucina con "Invito a cena" e dal 2013 conduce insieme ai suoi genitori il programma di cucina "Vito con i suoi" per il canale satellitare Sky Gamberorosso. Attraversa il cinema proprio partendo da Federico Fellini con "La voce della luna" e poi inizia un sodalizio con Alessandro Benvenuti col quale gira diversi film. Entra anche nella poetica di Luciano Ligabue con un cameo in "Radio freccia". Poi è coprotagonista nel film di Claudio Bisio "Asini". Seguono negli anni avvenire diversi film con i fratelli Vanzina, Roberto Faenza e Luca Lucini. Dal 2011 è il Prof . Broccoletti nella serie tv Rai "Fuoriclasse". Tra il 2007 e 2014, con la “Premiata Ditta”, ha calcato i palcoscenici dei più grandi teatri italiani con spettacoli di grande successo.

Claudia Penoni ha collaborato con grandi artisti della comicità italiana come Gene Gnocchi, Ezio Greggio, Enzo Iacchetti, Paolo Cevoli, Checco Zalone, Leonardo Manera e Andrea Zalone. Partecipa come attrice a diverse trasmissioni radiofoniche di Rai Radio2. Numerose sono le sue partecipazioni televisive in sit-com, fiction e varietà, tra cui: “O la va o la spacca” film tv con Ezio Greggio, “Il Mammo” sit-com con Enzo Iacchetti, “Saturday Night Live” varietà con la regia Lorenzo Lorenzini, “Maurizio Costanzo Show” e “Quasi Tg” tg satirico con Rocco Tanica. Nel 2007 comincia la sua partecipazione a ZELIG (che durerà per diversi anni) in coppia con Leonardo Manera, interpretando il personaggio di Cripztak nel Cinema Polacco. Sempre a Zelig partecipa da solista con il personaggio della Signora Varagnolo. Nel 2009 è nel cast del film di Checco Zalone "Cado dalle nubi" e nel 2011 in quello di Ezio Greggio "Box Office 3D". Nel 2015/2016 lavora ad una versione al femminile del testo di Griffiths "Comedians", per la regia di Renato Sarti. Poi, nuovamente con Vito, è in tournée con la commedia psicologica "Ogni martedì alle 18", di Francesco Freyrie e Andrea Zalone, e "Adamo e Deva", dei medesimi autori.

LA RASSEGNA

L’Assessorato alla Cultura in sinergia con Arteven, hanno voluto favorire al massimo il potenziale pubblico, praticando interessanti e molto vantaggiose promozioni, grazie a biglietti con costi molto contenuti, e all’offerta di BIGLIETTI FAMIGLIA per consentire veramente a tutte le famiglie di venire a teatro in tre persone a partire da 20 Euro. I biglietti sono prenotabili e in prevendita presso l’Ufficio Cultura Comunale (tel. 0458971357), oppure al Verona Box Office di Via Pallone a Verona (tel. 0458011154), oppure ancora online su www.arteven.it , e nei punti vendita del Circuito Vivaticket.

La rassegna TEATRO SOLD-OUT è organizzata dal Comune di Sommacampagna, in collaborazione con il Circuito Multidisciplinare Regionale Arteven, e successivamente a questo spettacolo, porterà alla ribalta, venerdì 2 marzo, lo spettacolo "La Fattoria", con la regia di Massimo Totola, ispirato al noto romanzo "Animal Farm" di George Orwell .Per informazioni, biglietti e accrediti stampa potrete chiamare l’Ufficio Cultura Comunale al tel. 0458971357.

BIGLIETTI

INTERO 10€ I RIDOTTO 8 €

Saranno inoltre presenti promozioni dedicate alle famiglie, oltre che riduzioni under 30 e over 65.

I biglietti saranno in prevendita presso l'Ufficio Cultura di Sommacampagna (Piazza Carlo Alberto, 1 - Sommacampagna), oppure al Box Office Verona (Via Pallone, 16 - Verona) o ancora online su arteven.it e vivaticket.it.

