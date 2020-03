Con Quinta Parete "VitaminArte": pillole di storia dell’arte del Novecento

L’Associazione Quinta Parete, proseguendo il successo delle iniziative culturali in streaming, ha ideato #VitaminArte, pillole di Storia dell’Arte del Novecento a cura di Andrea Ciresola. Dalla piattaforma Facebook, accedendo alla pagina Facebook “Quinta Parete Verona”, sarà possibile per tutti, e gratuitamente, accedere seguire cinque appuntamenti che intendono avvicinare anche i non addetti ai lavori all’arte contemporanea.

«Non saranno delle lezioni, quello che guiderà Ciresola sarà la passione: ogni diretta sarà una chiacchierata in cui ognuno potrà accedere con piacere», specifica il Presidente di Quinta Parete che ha accolto il progetto. «Continua così il mio impegno nella divulgazione più larga possibile di questo affascinante mondo, che continua a restare inaccessibile ai più», sottolinea Ciresola.

La modalità sarà semplice: le spiegazioni delle ragioni per cui nasce l’Arte Contemporanea e come si esprime la sua evoluzione, attraverso immagini di opere dei più grandi artisti del ‘900 con un taglio leggero, come una conversazione tra amici.

«Come per la rassegna #InStreamingPerLoSpettacolo” anche #VitaminArte considera queste iniziative come delle pillole, vitamine da mettere in circolo per il benessere, - prosegue Martinelli - L’arte fa parte del quotidiano di oguno di noi in maniera più o meno diretta. Oggi che osserviamo la bellezza dalle finestre di casa, il mezzo tecnologico ci viene in aiuto», conclude.

Lo streaming inizierà martedì 31 marzo alle 18 con l’analisi del clima artistico, e non solo, in cui nascono le Avanguardie Storiche con il loro nuovo e inatteso modo di esprimersi nelle più svariate forme d’arte. Il programma proseguirà poi illustrando movimenti come il Cubismo, il Futurismo e il Surrealismo per terminare questa prima serie di appuntamenti con hiuderemo questa prima esperienza con le provocazioni del Dadaismo.

Un motivo in più per restare a casa…

Il programma

Martedì 31 marzo - Le avanguardie storiche nell’arte

Giovedì 2 aprile – Il Cubismo: la nascita della Contemporaneità

Giovedì 9 aprile – Il Futurismo: l’arte fuori dal coro

Giovedì 16 aprile – Il Surrealismo: la vittoria del sogno sulla realtà

Giovedì 23 aprile – Il Dadaismo: l’arte che non ti aspetti

Web: https://www.facebook.com/quintaparete/