"Vite in viaggio" la mostra fotografica presso AMO Arena Museo Opera - Palazzo Forti di Verona

Vieni a scoprire i 51 scatti finalisti del contest fotografico Vite in Viaggio presso AMO Arena Museo Opera - Palazzo Forti di Verona. Un’occasione unica per vedere e contemplare i posti più belli del nostro pianeta e vivere le emozioni che ogni viaggiatore è riuscito a immortalare. L’esposizione è arricchita da 25 fotografie provenienti dall’archivio storico del Touring Club Italiano.



L’iniziativa è voluta da MAN Truck & Bus Italia, promossa dall'Associazione Culturale Verona Arte e Musica, con il patrocinio del Touring Club Italiano ed è svolta in collaborazione con l’AMO Arena Museo Opera - Palazzo Forti, che ospiterà la selezione finale di scatti.

VITE IN VIAGGIO

Mostra Fotografica 2018

dal 29 Marzo al 3 Giugno

"Il mondo è un’immensa opera d’arte. Viaggiando se ne scoprono le meraviglie che la foto rende immortali."



Giorni e orari di apertura:

Lunedì: 14.30-19.30

(ultimo ingresso ore 18.30)

Da martedì a domenica:

9.30-19.30 (ultimo ingresso ore 18.30)



INGRESSO GRATUITO

c/o Museo AMO - Palazzo Forti

Ingresso da Vicolo Due Mori 4

Verona



www.viteinviaggio.eu | mostra@viteinviaggio.eu

Canale IG : http://bit.ly/ViteinViaggio #viteinviaggio