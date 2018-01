La vita di Nick Cave a fumetti in mostra alla libreria la Feltrinelli di Verona

Nel volume Nick Cave. Mercy on me (BAO Publishing) Reinhard Kleist ha raccontato a fumetti la storia della vita del poliedrico musicista australiano. In mostra alcune tavole del libro che descrive uno spaccato approfondito delle pulsioni creative e della psiche di Nick Cave.

Alle parole che cantava andava stretta la sua voce. Le regole della musica e dello show business non sono mai riuscite a imbrigliarlo. Nick aveva bisogno di spaziare, di infrangere le regole, di infestare il mondo con la sua poetica, senza controllo, come una cattiva semenza.

Dal talento di Reinhard Kleist, la biografia viscerale di un artista unico. Una lettura avvincente sia per chi conosce bene il musicista che per quanti si avvicinano al suo universo per la prima volta.