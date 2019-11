"Vita mia che esplodi": Fabio Baronti torna in libreria

Il veronese Fabio Baronti torna in libreria e questa volta lo fa con un romanzo. Sabato 7 dicembre alle ore 17 presso la libreria "Jolly del libro" di via Umbria 22/a Verona, l'autore presenterà "Vita mia che esplodi", edito da Edizioni Augh! Evento gratuito, in collaborazione con lo staff della libreria. A fine presentazione possibilità di acquistare il libro e avere una dedica.



"Vita mia che esplodi" è un potente romanzo sul coraggio, sull’importanza delle scelte, sulla voglia di rinascere e sul valore della solidarietà. Perché se è vero che nessuno si salva da solo, è altrettanto vero che la vita va vissuta e accettata con i suoi saliscendi, come il movimento armonioso di uno yo-yo.

Fabio Baronti lavora come bancario e nel tempo libero porta avanti la passione per la scrittura. Ha esordito nel marzo 2018 con "Insegnaci come si vola", edito da Edizioni La Gru.

