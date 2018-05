La vita di Cesare Pavese tra musica, poesia e canzone sul palco del Modus

Per tutti i cultori pavesiani, mercoledì 30 maggio alle ore 21 negli spazi di Modus, in piazza Orti di Spagna, va in scena lo spettacolo “Un sapore di terra bagnata – Rapsodia per Cesare Pavese”: una rievocazione lirica degli aspetti più umani e controversi della vita del grande scrittore piemontese, riproposti in una chiave inedita e attraverso una narrazione polifonica dagli attori Olga Manganotti e Andrea Brugnera, dalla cantante Grazia De Marchi e dai musicisti Paola Zannoni (violoncello), Thomas Sinigaglia (fisarmonica) e Marco Pasetto (clarinetto).

Sul palco musica, poesia e canzone si intrecciano dando forma alla parabola di un poeta nell'Italia tra dittatura e dopoguerra: dall'infanzia tormentata agli studi, dalle prime poesie ai primi amori, da Torino alle Langhe, fino alla guerra e al suicidio che mise fine prematuramente alla sua esistenza.

Le musiche sono di Enzo Zannoni, fisarmonicista veronese che nell’arco di oltre trent’anni, fra il 1960 e il 1998, compose per il teatro e fu autore particolarmente vicino – sia per emozioni che per stile – allo spirito della poetica pavesiana, come ricorda la figlia Paola, violoncellista: "Un giorno apro un cassetto e ho la sorpresa di trovare le poesie di Cesare Pavese musicate da mio padre, forse con lo stile che gli era più familiare da suonatore di fisarmonica, quello del valzer, ma così i versi scorrono, si lasciano raccontare, non perdono il ritmo ampio, largo, del poeta, le immagini possono passare una dopo l’altra come in una lanterna magica. Lo spettacolo nasce da qui”.

Per informazioni consultare il sito: www.modusverona.it

(fonte foto ModusVerona)