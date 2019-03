Visita guidata lungo la via Postumia a Verona: Santa Lucia e Spianà

Visita guidata sabato 23 marzo 2019 - Lungo la via Postumia a Verona: Santa Lucia e Spianà.

Programma:



1 tappa: il cippo miliare (4° miglio della via Postumia a Verona),

2 tappa: Necropoli e Fornace romana della Spianà,

3 tappa: Porta Palio,

4 tappa: Chiesa di Ognissanti



Ritrovo ore 14.30 di fronte al palazzetto Masprone, piazzale Olimpia 3, dietro lo stadio Bentegodi (non palazzetto dello sport). Faremo car pooling condividendo le auto, in modo da muoverci con meno auto possibile e dare un passaggio a chi è a piedi (accompagnatore Igino Mengalli informazioni tel. 349 213 7508).



È richiesto un contributo di 5 euro, comprensivo della tessera minimale CTG 2019. Il programma potrà subire delle variazioni. L’organizzazione declina ogni responsabilità che rimane a carico di ciascun partecipante. Questa iniziativa promuove la cultura, aiuta ad incontrare, scoprire e conoscere le persone, l’arte, la storia, la natura, le tradizioni e i modi di vita del nostro territorio. È il frutto della collaborazione tra l’associazione CTG Le Ali, l’ Associazione Santa Lucia, e l’associazione Easy Green: “Via Albere, antica via Postumia, necropoli e fornaci”.



Le iscrizioni sono aperte: ctgleali@gmail.com

informazioni Giuseppe Pasqualetto cell. 348 870 6411

Igino Mengalli cell. 349 213 7508



easygreenverona@gmail.com

