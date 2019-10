Visita guidata alla scoperta del quartiere di Veronetta

Sabato 19 ottobre il Gruppo Guide e Animatori Culturali di Verona in collaborazione con la Circoscrizione I giunge al termine di un imperdibile viaggio avvenuto in sei tappe per la conoscenza dei quartieri e rioni della prima Circoscrizione. Tra storia, arte, tradizioni, aneddoti, curiosità e aperitivo finale.

La Sesta tappa andrà alla scoperta del quartiere di Veronetta. Il percorso propone un approfondimento di una parte dell’estesa area a sinistra Adige, da piazza Isolo alla zona di porta Vescovo attraverso vicoli e vicoletti. Sarà l’occasione per incontrare la maschera locale di Simeon de l’Isolo che ci aspetterà per un momento conviviale conclusivo con un piatto di gnocchi all’interno di porta Vescovo.

Appuntamento alle ore 10.30 in piazza Isolo, di fronte a Santa Maria in Organo. Costo di 10 euro a persona, la quota comprende la visita guidata e l’aperitivo finale. La prenotazione obbligatoria(max 40 iscritti) va effettuata entro il giorno precedente l’evento, chiamando il numero: 3477460960.

Informazioni e contatti

CTG – GRUPPO GUIDE E ANIMATORI CULTURALI DI VERONA

Sede Legale Via Torello Saraina 8 - 37131 Verona

Tel. 345 1134609

mail: info@ ctgitinerarididatticiverona.it

pec: ctgitinerarididatticiverona@ pec.it

Web: www. ctgitinerarididatticiverona.it

pagina facebook: CTG - Gruppo Guide e Animatori Culturali Verona