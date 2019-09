Visita guidata gratuita a Verona durante il Tocatì: uno sguardo insolito sulla città

In occasione del Tocatì, il Gruppo Giovani degli Amici dei Musei torna a collaborare con River, offrendo una visita gratuita per riscoprire la città, la sua storia e le sue bellezze da un punto di vista nuovo.

Per carità, l'Arena è meravigliosa e Giulietta, in fondo, ci sta pure simpatica, ma Verona per fortuna è molto di più! Gli intrecci delle sue vie, i suoi palazzi, i suoi scorci nascondono una miriade di storie che troppo spesso rischiamo di dimenticare, perché attraversiamo la città distrattamente mentre i segni del suo passato sbiadiscono o si confondono sotto i nostri occhi.

I giorni di Tocatì, quando il centro della città cambia faccia e si rianima, sono il momento perfetto per recuperare uno sguardo diverso, andando alla ricerca di questa Verona nascosta o scomparsa. Tenendoci a debita distanza dagli itinerari "da cartolina", proveremo ad esplorare una Verona insolita, fatta di luoghi che frequentiamo tutti i giorni senza farci caso ma che sono in grado di raccontare i molti volti della città, la sua storia millenaria, le sue trasformazioni.

Informazioni e contatti

La passeggiata, che partirà alle 16.30 dalla chiesa di San Giorgio, terminerà alle 18 a Riva San Lorenzo.

Prenotazione obbligatoria su: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-a-verona-uno-sguardo-insolito-sulla-citta-71931187117.

Per informazioni scrivere a:

giovani@amicideimuseidiverona.it