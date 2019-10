«Una Chiesa e il suo quartiere», visita guidata a San Giovanni in Valle

Domenica 27 ottobre 2019

SAN GIOVANNI IN VALLE

«Una Chiesa e il suo quartiere»

Un piacevole percorso tra ricche testimonianze di epoca paleocristiana, custodite nello scrigno della chiesa. Il tour prosegue con una passeggiata nel borgo medioevale



Incontro: ore 14.45 inizio alle ore 15

Dove: davanti alla chiesa di San Giovanni in Valle

Costo: 10 euro a persona - Ridotto 5 euro per ragazzi 12 ai 18 anni

Durata: 2 ore

La visita è garantita anche in caso di pioggia



Si raccomanda la prenotazione tramite link: https://bit.ly/2ktyqzs



Per informazioni potete chiamare il 045/595047 oppure scrivere a info@guideverona.com