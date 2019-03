Visita guidata cittadina a Verona da Ponte Aleardi a Ponte Pietra

Domenica 10 marzo 2019 - DA PONTE ALEARDI A PONTE PIETRA - “La storia della città attraverso l’Adige”. Suggestivo percorso sulle due sponde del fiume: storia, economia e folclore lungo le rive.



Incontro: ore 14.45 (inizio alle ore 15.00)

Dove : Ponte Aleardi (lato via Pallone)



Costo:* € 10,00 a persona; ridotto 5€ per ragazzi dai 12 ai 18 anni

Durata: circa 2 ore



Si raccomanda la prenotazione! La visita è garantita anche in caso di pioggia



Per info & prenotazioni potete chiamare il N 045/595047 oppure scrivere a info@guideverona.com