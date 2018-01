Visita guidata al Museo africano di Verona sul tema dei "riti di iniziazione"

Prosegue anche nel 2018 la collaborazione tra il Museo africano di Verona e il tuor operator italiano in Africa Kanaga Adventure Tours con le proposte di approfondimenti antropologici e le presentazioni di viaggi in Africa.

Vi aspettiamo per una serata davvero speciale: visita guidata sul tema dei riti di iniziazione e descrizione del viaggio in Ghana di aprile 2018 in cui si visiteranno le iniziazioni Dipo delle ragazze Krobo.

Venerdì 12 gennaio ore 19.00

Museo africano, Vicolo Pozzo 1, Verona

Il programma dell'evento prevede:

- una Visita guidata al Museo con approfondimento antropologico sul tema dei riti d'iniziazione che, alcune realtà tradizionali africane, praticano per segnare il passaggio dall'infanzia alla vita adulta. La visita è curata dalla prof.ssa Luciana Riggio

- una Presentazione del viaggio in Ghana del 4 aprile 2018 Ghana: Akwasidae e iniziazioni Dipo, curata da Irene Fornasiero di Kanaga Adventure Tours

- un apericena etnico con piatti tipici ghanesi

Modalità di partecipazione:

Biglietto unico 10€ con prenotazione obbligatoria chiamando il numero 045 8092199 o scrivendo a info@museoafricano.org

(fonte Museo Africano)